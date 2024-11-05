Сообщается, что с точным местом встречи ещё не определились, но стороны желают провести матч в одном из южных регионов России. В настоящее время ведётся поиск тренера, который согласился бы возглавить сборную ФНЛ.
Ранее сборные Медиалиги и ФНЛ уже встречались друг с другом. Матч прошёл 1 декабря 2023 года в Каспийске. Победу со счётом 4:0 одержала сборная ФНЛ , которую в том матче возглавлял Евгений Калешин.
Источник: Legalbet
В декабре может состояться товарищеский матч между сборными Медиалиги и ФНЛ
По информации СМИ, на 6 декабря 2024 года запланирован товарищеский матч между сборными Медиалиги и ФНЛ.
Фото: ФНЛ