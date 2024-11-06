Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который с лета текущего года остается без работы, отказался от предложения возглавить "Урал" из Первой лиги. Как сообщает "ВсеПроСпорт", руководство екатеринбургского клуба контактировало с тренером по поводу возможного сотрудничества, но получило отказ.
По данным источника, ранее Федотов отклонил предложения о работе от "Оренбурга", "Ахмата" и "Пари НН". Сообщается, что специалист ждет предложений от топ-клубов России. 6-го ноября "Урал" объявил об уходе из клуба главного тренера Евгения Аверьянова. Его место в качестве исполняющего обязанности занял 34-летний Олег Шатов.
СМИ: Владимир Федотов отказался возглавить "Урал"
Фото: официальный сайт ЦСКА