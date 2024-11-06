Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:30
ЦСКАНе начат
Зенит
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
Астон ВиллаНе начат
Шахтер
20:45
Янг БойзНе начат
Бавария
23:00
БенфикаНе начат
Фейеноорд
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Црвена Звезда
23:00
БарселонаНе начат
ПСЖ
23:00
АтлетикоНе начат
Штутгарт
23:00
АталантаНе начат
Спарта
23:00
БрестНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
МальмёНе начат

СМИ: Владимир Федотов отказался возглавить "Урал"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов ответил отказом на предложение возглавить "Урал".
Фото: официальный сайт ЦСКА
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который с лета текущего года остается без работы, отказался от предложения возглавить "Урал" из Первой лиги. Как сообщает "ВсеПроСпорт", руководство екатеринбургского клуба контактировало с тренером по поводу возможного сотрудничества, но получило отказ.

По данным источника, ранее Федотов отклонил предложения о работе от "Оренбурга", "Ахмата" и "Пари НН". Сообщается, что специалист ждет предложений от топ-клубов России. 6-го ноября "Урал" объявил об уходе из клуба главного тренера Евгения Аверьянова. Его место в качестве исполняющего обязанности занял 34-летний Олег Шатов.

Урал Владимир Федотов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится