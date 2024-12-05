"Главный наш приоритет - молодые футболисты. Конечно, буду смотреть всех, кто свободен, и Погба в их числе. Возможно, придём к тому, что поговорим и с ним, пригласим в команду. Но всё зависит не только от меня, все решения принимаются совместно с президентом и остальным руководством. Нам нужна Премьер-Лига как итог нашей работы в следующие полгода", - заявил Ари.
Московское "Торпедо" назначило экс-форварда сборной России Ари на пост спортивного директора команды 3-го декабря. Французский полузащитник Поль Погба покинул туринский "Ювентус" в статусе свободного агента 1-го декабря. Напомним, чемпион мира в составе сборной Франции отбывает дисквалификацию за применение допинга, которая истекает 10-го марта следующего года.
После 21-го тура "Торпедо" занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе столичного клуба 43 очка. Отрыв от 3-го места, на котором расположился "Урал", составляет 6 очков. В 22-м туре "Торпедо" сыграет с "Черноморцем". Этот матч состоится 1-го марта 2025-го года и будет открывать весеннюю часть чемпионата для "Торпедо".
Источник: "Чемпионат"
Ари: возможно, пригласим Погба в "Торпедо". Нам нужна Премьер-лига в следующие полгода
Спортивный директор "Торпедо" Ари высказался о трансферных приоритетах клуба.
Фото: официальный сайт "Торпедо"