"Пюник" действительно интересуется Бикфалви. Но договоренностей еще нет", - приводит слова Согомоняна "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 15 января, стало известно о том, что "Урал" и нападающий Эрик Бикфалви договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Бикфалви выступал екатеринбургский клуб с 2017 года. На его счету 196 матчей за "шмелей" во всех турнирах, 52 гола и 16 голевых ассистов. Transfermarkt оценивает текущую стоимость 36-летнего румынского футболиста в 300 тысяч евро.
В "Пюнике" подтвердили интерес к экс-игроку "Урала" Бикфалви
Председатель совета директоров "Пюника" Артур Согомонян заявил, что клубу интересен бывший форвард "Урала" Эрик Бикфалви.
Фото: ФК "Урал"