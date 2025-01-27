Руководство владикавказской "Алании" планирует пятикратно сократить зарплатную ведомость клуба. Как сообщает "Чемпионат", в данный момент клуб Первой лиги суммарно платит своим игрокам 15 миллионов рублей в месяц. В планах боссов "Алании" сокращение расходов на зарплаты до трех миллионов в месяц.
ице-президент "Алании" Данила Гуриев объявил о смене курса развития команды, сокращении бюджета и пересмотра клубной стратегии в пользу ставки на молодых игроков. В зимнее трансферное окно состав "Алании" уже покинули пять футболистов.
Вратарь Ростислав Солдатенко перебрался в "Черноморец", защитники Алексей Татаев и Александр Коротков перебрались в "Оренбург" и "Тюмень", опорник Сергей Макаров подписал контракт с "Ротором", а правый полузащитник Батраз Гурциев, выступавший в "Алании" на правах аренды, вернулся в "Оренбург", после чего отправился в аренду в "Сокол".
"Алания" занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками в 21 матче и располагается в зоне вылета. Отставание от 15-го места составляет два очка.
"Чемпионат": "Алания" планирует в пять раз сократить расходы на зарплаты
В руководстве "Алании" продолжают принимать меры по экономии бюджета.
Фото: официальный сайт "Алании"