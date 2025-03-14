«Футбол показал, что есть много способов стать тренером. Самое главное — знания, подготовка и лидерские качества. И никогда не забывайте, что самое главное в футболе — футболисты. Мостовой заставил меня ценить футбол, которым я занимаюсь сегодня. Я помню, как в Виго создавалось то, что позже стало называться «футзал», стиль игры «Сельты» тех лет зародился в Виго. Я сам дважды был в «Сельте» в качестве второго тренера и участвовал в развитии того футбола, который местные умеют ценить», — заявил Морено «СЭ».
Александр Мостовой играл за футбольный клуб «Сельта» с 1996 по 2004 год. За это время он провел 286 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 45 результативных передач.
Роберто Морено работал ассистентом Луиса Энрике в «Сельте» с 2013 по 2014 год, а также с 2017 по 2018 год. Позже он стал ассистентом в сборной Испании, где также исполнял обязанности главного тренера на короткий срок. После этого он возглавлял «Монако» и «Гранаду». С декабря 2023 года он работает тренером футбольного клуба «Сочи».
Морено: игра Мостового в "Сельте" заставила меня ценить футбол
Наставник «Сочи» Роберт Морено рассказал как Александр Мостовой повлиял на его любовь к футболу.
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