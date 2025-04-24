По информации «Чемпионата» клубу пока не удалось договориться с «Краснодаром» и «Сочи» о возможной аренде их стадионов на случай выхода команды в высший дивизион.
Собственная арена «Черноморца», построенная ещё в 1930 году, не соответствует требованиям РПЛ. Руководство рассматривает варианты реконструкции или строительства нового стадиона, однако эти планы находятся на начальном этапе и не могут быть реализованы в краткосрочной перспективе.
После 29 туров Первой лиги новороссийская команда занимает пятое место, набрав 47 очков. В чемпионате осталось провести еще семь туров. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика» (63 очка), за ней следует «Торпедо» (55). На четвертом и пятом местах располагаются «Сочи» и «Урал», у которых по 50 очков.
В последний раз «Черноморец» выступал в Российской Премьер-Лиге в 2003 году. Тогда команда заняла 16-е место, набрав 24 очка, и вылетела в Первую лигу. С тех пор прошло уже более 20 лет, а «Черноморец» так и не смог вернуться в высший дивизион российского футбола.
Источник: "Черноморцу" негде играть в РПЛ: "Краснодар" и "Сочи" не готовы делиться стадионами
Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска может столкнуться с серьёзной проблемой на пути в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Черноморец"