Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
20:00
ЖиронаНе начат
Осасуна
20:00
СевильяНе начат
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
22:30
ВальядолидНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
22:00
ЭмполиНе начат

Источник: "Черноморцу" негде играть в РПЛ: "Краснодар" и "Сочи" не готовы делиться стадионами

Футбольный клуб «Черноморец» из Новороссийска может столкнуться с серьёзной проблемой на пути в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Черноморец"
По информации «Чемпионата» клубу пока не удалось договориться с «Краснодаром» и «Сочи» о возможной аренде их стадионов на случай выхода команды в высший дивизион.

Собственная арена «Черноморца», построенная ещё в 1930 году, не соответствует требованиям РПЛ. Руководство рассматривает варианты реконструкции или строительства нового стадиона, однако эти планы находятся на начальном этапе и не могут быть реализованы в краткосрочной перспективе.

После 29 туров Первой лиги новороссийская команда занимает пятое место, набрав 47 очков. В чемпионате осталось провести еще семь туров. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика» (63 очка), за ней следует «Торпедо» (55). На четвертом и пятом местах располагаются «Сочи» и «Урал», у которых по 50 очков.

В последний раз «Черноморец» выступал в Российской Премьер-Лиге в 2003 году. Тогда команда заняла 16-е место, набрав 24 очка, и вылетела в Первую лигу. С тех пор прошло уже более 20 лет, а «Черноморец» так и не смог вернуться в высший дивизион российского футбола.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится