"У "Арсенала" сейчас не те спонсоры, что были раньше. Из-за финансов команда не может выйти в РПЛ. Футболисты тульского клуба не готовы выйти в высшую лигу. Другие команды в Первой лиге больше готовы к этому", – приводит слова Черевченко Metaratings.
В текущем сезоне тульский "Арсенал" после 30-го тура имеет в своём активе 37 очков, которые позволяют команде Александра Сторожука занимать в турнирной таблице десятое место. Напомним, "оружейники" выступали в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2014/15, а также с 2016 по 2022 года.
Черевченко назвал причину, почему тульский "Арсенал" не может выйти в РПЛ
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко высказался о последних результатах команды.
Фото: ФК "Арсенал" Тула