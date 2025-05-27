Иванов - о возможном возвращении в "Урал" Газинского: даже не рассматривали его кандидатуру

- Юрий объявил, что заканчивает карьеру. Он стал чемпионом, поздравляю его с этим. Так что не думаю, что он захочет дальше продолжать и ехать в Екатеринбург. Даже не рассматривали его кандидатуру. Если тренерский штаб его захочет, тогда будем разговаривать. Но на данный момент даже мыслей таких не было.
Напомним, ранее сегодня, 27 мая, "Краснодар" официально объявил об уходе из клуба по окончании срока контракта 35-летнего полузащитника Юрия Газинского.
Газинский защищал цвета екатеринбургского "Урала" с августа 2022 по июль 2024 года. В составе "шмелей" хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми голами и тремя результативными передачами. В этом сезоне футболист стал чемпионом России в составе краснодарской команды, сыграв всего 200 минут в 7 встречах РПЛ и Кубка России.
Источник: "СЭ"