Стало известно, кто может стать главным тренером "Черноморца"

По информации СМИ, главный тренер "Черноморца" Олег Василенко с большой долей вероятности покинет новороссийский клуб.
Фото: ФК "Факел"
Сообщается, что у 51-летнего специалиста сложились непростые отношения с генеральным директором "моряков" Максимом Пономарёвым. "Черноморец" ожидает большую перезагрузку. В частности, там собираются разгрузить платёжную ведомость и расстаться с рядом высокооплачиваемых футболистов.

На данный момент высокой является вероятность того, что главным тренером "Черноморца" может стать экс-наставник воронежского "Факела" Дмитрий Пятибратов в тандеме с Сергеем Первушиным.

"Черноморец" в сезоне-2024/25, набрав 64 очка, занял третье место в итоговой турнирной таблице Первой лиги, но не был допущен РФС до участия в переходных матчах, потому что его стадион "Центральный") не соответствует требованиям Российской Премьер-Лиги.

Источник: Metaratings

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