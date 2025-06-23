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Источник: в распоряжении "Черноморца" перед сезоном осталось лишь 11 игроков

«Черноморец» начал подготовку к следующему сезону в Первой лиге в значительно сокращённом составе.
Фото: ФК "Черноморец"
По информации «Чемпионата», из весеннего состава команды, продемонстрировавшего лучшие результаты в лиге, в распоряжении главного тренера Олега Василенко осталось только 11 футболистов.

Остальные игроки либо уже покинули клуб, подписав контракты с другими командами, либо находятся в процессе переговоров о переходе.

Новороссийский «Черноморец» занял по итогам сезона-2024/2025 третье место в Первой лиге, но не был допущен к стыковым матчам, так как не получил лицензию РФС-I из-за несоответствия требованиям домашнего стадиона. При этом руководство клуба обращалось к «Сочи» на предмет использования находящегося в этом же регионе стадиона «Фишт», что допускается регламентом, но получило отказ.

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