По информации «Чемпионата», из весеннего состава команды, продемонстрировавшего лучшие результаты в лиге, в распоряжении главного тренера Олега Василенко осталось только 11 футболистов.
Остальные игроки либо уже покинули клуб, подписав контракты с другими командами, либо находятся в процессе переговоров о переходе.
Новороссийский «Черноморец» занял по итогам сезона-2024/2025 третье место в Первой лиге, но не был допущен к стыковым матчам, так как не получил лицензию РФС-I из-за несоответствия требованиям домашнего стадиона. При этом руководство клуба обращалось к «Сочи» на предмет использования находящегося в этом же регионе стадиона «Фишт», что допускается регламентом, но получило отказ.
Источник: в распоряжении "Черноморца" перед сезоном осталось лишь 11 игроков
«Черноморец» начал подготовку к следующему сезону в Первой лиге в значительно сокращённом составе.
Фото: ФК "Черноморец"