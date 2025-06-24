«Будущее Гедеона? Он покинет «Черноморец» и перейдет в «Оренбург», - цитирует Купрешкича «РБ Спорт».
Гузина перешел в «Черноморец» в январе 2025 года. За клуб из Новороссийска боснийский нападающий сыграл 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 553 тысячи евро.
По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в ФНЛ, однако клубу отказали в лицензии, позволяющей выступить в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 15-й позиции в Российской Премьер-лиге. Предстоящий сезон команда проведет в ФНЛ.
Агент Гузины заявил, что Гедеон перейдет в "Оренбург"
Агент Йосип Купрешкич, представляющий интересы нападающего Гедеона Гузины, рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Черноморец"