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Агент Гузины заявил, что Гедеон перейдет в "Оренбург"

Агент Йосип Купрешкич, представляющий интересы нападающего Гедеона Гузины, рассказал о будущем игрока.
Фото: ФК "Черноморец"
«Будущее Гедеона? Он покинет «Черноморец» и перейдет в «Оренбург», - цитирует Купрешкича «РБ Спорт».

Гузина перешел в «Черноморец» в январе 2025 года. За клуб из Новороссийска боснийский нападающий сыграл 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 553 тысячи евро.

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» занял третье место в ФНЛ, однако клубу отказали в лицензии, позволяющей выступить в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 15-й позиции в Российской Премьер-лиге. Предстоящий сезон команда проведет в ФНЛ.

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