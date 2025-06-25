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Источник: футбольный клуб "Чайка" близок к снятию с Первой лиги

«Чайка» откажется выступать в предстоящем сезоне ФНЛ.
Фото: ФК "Чайка"
У клуба финансовые проблемы, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что на последней тренировке команды, которая прошла сегодня, 25 июня, присутствовало лишь восемь игроков.

В минувшем сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 38 очков.

Отмечается, что сменить «Чайку» могут «Челябинск» или «Волгарь», которым нужно будет сыграть стыковой матч.

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