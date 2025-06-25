У клуба финансовые проблемы, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что на последней тренировке команды, которая прошла сегодня, 25 июня, присутствовало лишь восемь игроков.
В минувшем сезоне-2024/25 «Чайка» заняла 13-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 38 очков.
Отмечается, что сменить «Чайку» могут «Челябинск» или «Волгарь», которым нужно будет сыграть стыковой матч.
Источник: футбольный клуб "Чайка" близок к снятию с Первой лиги
«Чайка» откажется выступать в предстоящем сезоне ФНЛ.
Фото: ФК "Чайка"