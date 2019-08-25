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"Химки" повторяют рекорд Аленичева. Обзор 10-го тура ФНЛ

Нестареющий Лебеденко приносит очередную победу "Торпедо", "Химки" повторяют рекорд тульского "Арсенала", "Чертаново" спасается на 8-й добавленной минуте.
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Дубль Лебеденко приносит "Торпедо" 3 очка

Лидер против аутсайдера - вряд ли именно такого предматчевого расклада ожидали от встречи "Торпедо" и "Енисея", однако по прошествии четверти дистанции команды расположились на разных полюсах таблицы. Закономерность лидерства команда Сергея Игнашевича подтвердила более чем уверенно, сделав игру уже к середине первого тайма - 36-летний Игорь Лебеденко разродился дублем, воспользовавшись передачами Самсонова и Рязанцева. В дальнейшем "Торпедо" было ближе к третьему голу, в активе "Енисея" лишь один острый момент, да и тот случился при счете 1:0. Автозаводцы сделали отличный подарок ко дню рождения президента Елены Еленцевой и остаются на вершине таблицы. "Енисей" уже на самом дне, но Юрий Газзаев верит, что оттолкнуться от него еще возможно.


"Химки" повторили рекорд Аленичева

Команда Андрея Талалаева гостила в Ярославле и уже в стартовом владении получила право на пенальти, однако Дмитрий Яшин намертво забрал мяч после удара Ильи Кухарчука с "точки". До перерыва воплотить игровое преимущество в гол "Химкам" не удалось, зато сразу после антракта Кухарчук реабилитировался, выдав голевую передачу на Камрана Алиева. Одного гола хватило для победы подмосковной команде, ведь "Шинник" в этот вечер был мало похож на себя, что признал после игры Александр Побегалов. "Химки" не проигрывают 10 матчей подряд со старта первенства и повторяют рекорд Дмитрия Аленичева и его тульского "Арсенала" 6-летней давности. В следующем туре красно-черные сыграют дома против "Спартака-2" - велика вероятность, что рекорд падёт.

"Чертаново" бьется до конца

В прошлом туре "Чертаново" добился волевой победы над "Мордовией" благодаря голу Цыпченко на 4-й компенсированной минуте. В минувшее воскресенье москвичи принимали "Томь", которая пропустила за 9 игр лишь три гола. Грамотно выждав напор молодых "чертей", сибиряки открыли счет после углового - Александр Горбатюк оказался самым расторопным на добивании. Далее "Томь" не подпускала соперника к своим воротам, и встреча плавно катилась к минимальной победе гостей. Развязка наступила в компенсированное время - большое количество пауз, удаление лидера хозяев Сарвели, оказание помощи игрокам "Томи" привели к тому, что вместо пяти добавленных минут команды отбегали почти восемь. И в последней атаке "Чертаново" спаслось - снова Цыпченко добыл очки для своей команды, пробив с радиуса штрафной отчаянно, но максимально точно. 1:1 - команды продолжают преследование лидирующей тройки.

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Макаров продолжает голевую серию

"Нефтехимик", до сих пор принимающий своих соперников в Казани, с пятой попытки добился первой "домашней" виктории над "Краснодаром-2". И снова ее автором стал "лимитчик" Денис Макаров, которому практически на пустые ворота выкатил мяч Уридия. 21-летний полузащитник нижнекамцев выдает удивительный сезон, забивая в семи подряд матчах, а учитывая, что матч второго тура Денис пропустил, выходит, что он отличается в каждой игре, в которой принимает участие! Такой продуктивности могут позавидовать практически все, от Мелкадзе до Месси, потому пожелаем Макарову не останавливаться на достигнутом. "Нефтехимик" поднимается в десятку, "Краснодар-2" остается в зоне вылета.


Кацаев снова тащит Хабаровск

Адлан Кацаев не забивал на протяжении трех игр, и именно столько "СКА-Хабаровск" не мог победить, однако в домашнем матче с "Армавиром" лидер армейцев наконец-то помог своей команде. В начале второго тайма он реализовал пенальти, назначенный за неочевидный фол против Кузьмичёва, а спустя 10 минут точно пробил слёта после паса Шлякова. Ближе к концу матча счет до крупного довел Владислав Камилов, а "Армавир" в отсутствие своего лучшего бомбардира Калмыкова в атаке себя практически не проявил. Дальневосточники вновь в числе преследователей лидирующей группы, южане остаются в середине таблицы.

"Чайку" прорвало

В девяти стартовых турах "Чайка" поразила ворота оппонентов лишь четыре раза, но на неделе команда из Песчанокопского вспомнила, как надо забивать голы, выиграв 5:2 в кубковом матче против черкесского "Интера". К тому же "Чайка" впервые в сезоне вернулась в родное село - ранее дебютант ФНЛ гостил на "Ростов-Арене". Первая половина игры против "Текстильщика" голевого пиршества не сулила, однако в перерыве Дмитрий Воецкий выпустил на поле Александра Хохлачёва. Тот за 7 минут успел забить сам и ассистировал тёзке Коротаеву, а еще один джокер Подбельцев отличился ближе к концу встречи. "Текстильщик" ни разу не попал в створ ворот Арапова и откатился в зону вылета, а "Чайка", напротив, оттуда выбралась.


Остальные результаты

В целом воскресный день стал крайне нерезультативным, лишь 13 голов в девяти встречах. "Факел" ушел с последнего места, сыграв 0:0 с "Авангардом", который только-только сменил тренера. "Балтике" не удалось отметить 65-летний юбилей победой над "Лучом" - те же 0:0. В матче "Мордовии" и "Нижнего Новгорода" всё решил один гол - Игорь Портнягин проявил голевое чутье во вратарской и принес важные три очка команде Дмитрия Черышева. Поединок "Спартак-2" - "Ротор" состоится в понедельник.

"Химки" повторяют рекорд Аленичева. Обзор 10-го тура ФНЛ



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Теги: Торпедо Химки Чертаново Игнашевич
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