"Торпедо" Игнашевича обновляет рекорд. Обзор 13-го тура ФНЛ

Дрим-тим Сергея Игнашевича продолжает на всех парах мчаться к Премьер-лиге. "Краснодар-2" смотрелся на Восточной улице неплохо, однако перед перерывом упустил Сергеева (Иван забил девятый гол в сезоне и вновь стал единоличным лидером бомбардирской гонки, а Божин оформил шедевральный ассист), а после возобновления игры Лебеденко воспользовался подарком от голкипера гостей Адамова. Породистый гол Онугхи головой вернул интригу, но на большее молодых "быков" не хватило. "Торпедо" одерживает восьмую победу подряд, что становится новым рекордом ФНЛ, а лидерство автозаводцев по-прежнему не обсуждается.
"Химки" продолжают погоню за лидером
Команда Андрея Талалаева после поражения от "Торпедо" не расклеилась и добыла шестую домашнюю победу в шести матчах. Хавбек "Химок" Полярус ранее отдал семь голевых передач, а вот забить легионеру удалось только в ворота "Чайки", причем гол получился шикарным - с 28 метров практически "девятку". Подмосковная команда по-прежнему уверенно держит второе место, а селяне из Ростовской области заканчивают трехматчевую победную серию.
"Ротор" прерывает неудачную серию
В Волгограде на неделе было неспокойно - тренерский штаб Павла Могилевского был отправлен в отставку за "неудовлетворительные результаты", и Игорь Меньщиков готовил "Ротор" к матчу с "Факелом" в одиночестве. Накануне игры стало известно, что волгоградцы футболисты обратились к руководству с просьбой вернуть тренерский штаб на свое место. Что касается непосредственно игры, то "Ротор" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, добившись виктории на глазах 23 тысяч болельщиков. Во втором тайме Ненахов забил головой после подачи со штрафного, а Байрыев поразил цель головой после навеса с углового. Волгоградцы закрепляются на третьем месте, а воронежцы остаются в зоне вылета.
"Текстильщик" тормозит Хабаровск
Команда Дениса Бояринцева играла в Москве с армейцами Хабаровска. Намеренно отдав мяч и территорию, номинальные хозяева сделали ставку на контратаки и "стандарты". До перерыва Мухаметзянов отметился шикарным ударом из-за пределов штрафной, а в середине второй 45-минутки Горюшкин отметился точным ударом с разворота после углового. Гол Кузьмичёва вернул интригу, но всего на пару минут - еще один угловой у ворот гостей привел к мячу Сидорова. 3:1 - "Текстильщик" прерывает четырехматчевую серию поражений и уходит с предпоследнего места, а "СКА-Хабаровск", владея мячом 73 процента игрового времени, уступает впервые с 14 августа.
Популярные 2:2
Удивительно, но самым популярным результатом в 13-м туре стал счет 2:2, который был зафиксирован четырежды. Аутсайдер из Красноярска принимал "Балтику" и выиграл первый тайм, ни разу не отметившись в графе "Удары" - после подачи со штрафного Плопа срезал мяч в собственные ворота. После перерыва несчастный защитник калининградцев вновь умудрился поразить свои ворота, активно мешая Делькину во вратарской. Бразилец Наилсон тут же вернул интригу, забив головой после подачи углового, а отыгрались гости уже в компенсированное время, вновь использовав корнер - автором гола стал Маркин, забивший седьмой мяч в сезоне. При этом голкипер "Енисея" Филиппов во втором туре подряд становится лучшим игроком команды, без спасений Михаила "львы" очков бы не набрали. Красноярцы по-прежнему замыкают таблицу, не побеждая в двенадцати матчах подряд, а вот "Балтика" не проигрывает на протяжении семи встреч.
"Спартак-2" накануне матча в Томске недосчитался своего лидера Руденко, который был командирован в основную команду, однако красно-белые довольно быстро повели в счете благодаря точному удару Данилина, накануне матча отпраздновавшего совершеннолетие. Уже после перерыва "Томь" перевернула ход встречи на 180 градусов - Житнев замкнул фланговый навес, а Киреенко вонзил мяч в угол ударом с радиуса штрафной. Но последнее слово осталось за "Спартаком" - Глушенков переправил мяч в цель после прострела Воропаева. Обе команды не выигрывают четыре игры кряду.
В матче "Нефтехимика" и "Шинника" все самое интересное случилось во втором тайме. На гол Самодина после углового нижнекамцы ответили шикарным штрафным в исполнении Хубаева, а вот на мяч Эктова ответа у хозяев, казалось, не найдется, тем более в отсутствие дисквалифицированного Макарова. Спасение пришло в добавленное время, когда вышедший на замену Мичуренков с разворота поразил дальний нижний угол. Нижнекамцы не проигрывают четыре встречи, ярославцы - три.
Олег Василенко в роли исполняющего обязанности главного тренера "Авангарда" не может победить в четырех матчах кряду. В игре против "Мордовии" куряне дважды вели в счете после голов Гоцука и Минаева, однако пропустили от Пояркова и Буранова, который реализовал пенальти за 5 минут до конца. Примечательно, что к назначению 11-метрового привел фол Гоцука, за который капитан "Авангарда" получил второе предупреждение. Лучший защитник ФНЛ прошлого сезона был удостоен красной карточки во втором домашнем матче подряд, ранее Гоцук был удален в игре с "Балтикой". Куряне доводят безвыигрышную серию до семи матчей, а "Мордовия" не побеждает в пяти играх, оба коллектива по-прежнему в зоне вылета.
Нули во Владивостоке
Встреча двух соседей по турнирной таблице завершилась безголевой ничьей. Созидать на останках газона во Владивостоке чрезвычайно сложно, количество ударов в створ можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сухая серия 20-летнего голкипер "Нижнего Новгорода" Николая Сысуева теперь насчитывает 405 минут, что является вторым результатом текущего сезона, чуть больше тайма его отделяют от лучшего показателя, который пока держит хабаровчанин Обухов.
Заключительный матч тура состоится в воскресенье - "Армавир" примет на своем поле "Чертаново", которое в случае победы или ничьей вернется в четверку.