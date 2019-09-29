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Синхронные осечки лидеров и голевая феерия в Волгограде. Обзор 15-го тура ФНЛ

"Нефтехимик" остановил победную поступь "Торпедо", "Химки" впервые проиграли дома, "Ротор" и "СКА-Хабаровск" показали хоккейный результат, а воспитанники ЦСКА тянут "Шинник" в четверку.
vk.com/fc.rotor
Хоккей в Волгограде

Феерический матч, а в частности первый тайм, выдали "Ротор" и "СКА-Хабаровск". Хозяевам удался убийственный блицкриг - к 15-й минуте волгоградцы повели со счетом 3:0. Самый дорогой игрок ФНЛ Ткачук попал в ворота дальним ударом с рикошетом от штанги, Горбунов нашел щель между вратарем и ближней штангой, а затем Ткачук замкнул прострел Султонова. Алексей Поддубский бросил в бой Кацаева, и тот буквально первым же касанием забил головой. "Ротор" восстановил статус-кво усилиями Муллина, этот гол родился из ошибки Эльмурзаева у своей штрафной. Однако хабаровчане не пали духом - Кацаев забил девятый гол в сезоне, прошив Нестеренко с острого угла, а перед перерывом в сутолоке отличился Брагин. 7 голов за тайм - такого в ФНЛ еще не бывало!


Впрочем, после перерыва праздник хоккея, как назвал происходившее на поле Алексей Поддубский, закончился. Интрига держалась до 74-й минуты, когда Ткачук завершил атаку "Ротора", которая могла закончиться мгновением ранее назначением пенальти, но продолжилась по принципу преимущества. С шестой попытки Денис забил за "Ротор", причем сразу разродился хет-триком, который стал вторым в сезоне после свершений калининградца Аллефа. Волгоград сохраняет третью строчку, а Хабаровск вылетает из зоны стыков.

Воспитанники ЦСКА побеждают "Спартак-2"

Бодрый матч выдали "Шинник" и "Спартак-2". Уже на 3-й минуте воспитанник ЦСКА Олейников открыл счет, точно пробив с острого угла, однако красно-белые через 10 минут не только отыгрались, но и вышли вперед - Нимели сыграл на добивании после неловкого действия Антипина, а Бакаев-младший отличился после классного смещения с левого фланга в штрафную. В середине первого тайма защитник ярославцев Покидышев сравнял счет после подачи с углового, а победным стал мяч еще одного экс-армейца Пухова, которому идеально выкатил мяч Визнович. 3:2 - "Шинник" не проигрывает пять матчей и врывается в лидирующую четверку, а "Спартак" близок к зоне вылета с грузом из шести игр без побед.

Лидер оступился в Казани

"Торпедо" к 9-матчевой победной серии в ФНЛ присовокупило успех в кубковой игре с "Крыльями Советов", однако "Нефтехимик" подходил к матчу с лидером более свежим и отдохнувшим. В итоге номинальные хозяева стадиона "Рубин" смотрелись интереснее соперника и закономерно смогли пробить молодого Кеняйкина - Петров точно пробил со штрафного. Правда, лавры героя встречи смело можно отдавать голкиперу "Нефтехимика" Голубеву - в первом тайме Андрей отбил удар Максимова в упор, а за считанные секунды до финального свистка вытащил из "девятки" пушечный удар Шишкина. 1:0 - "Торпедо" терпит второе поражение в сезоне, однако остается на вершине, "Нефтехимик" не проигрывает шесть игр кряду и находится вблизи от топ-4. Зато Игорь Лебеденко добился знакового рубежа - 100 матчей за "Торпедо".


"Химки" впервые не победили дома

Команда Андрея Талалаева демонстрировала невероятную эффективность домашних матчей - 6 побед в 6 матчах первенства при разнице 15:2 и две крупные кубковые виктории против "Авангарда" и "Рубина". Против "Балтики" Евгения Калешина что-то сломалось - несмотря на многочисленные замены уже по ходу первого тайма, красно-черные так и не нашли той игры, которая позволяет Талалаеву гордиться своими подопечными. Лишь в самом конце, при счете 0:1, был момент у Баркова, однако 19-летний Бориско ногой парировал угрозу. А единственный мяч в начале второго тайма забил Альшин, замкнувший прострел Макарчука. "Химки" остаются на второй строчке, а "Балтика", не проигрывающая на протяжении 9 встреч, закрепляется в топ-10.

"Енисей" вырывает долгожданную победу

Аутсайдер сезона "Енисей", не побеждавший с первого тура, быстро повел в игре с бедствующей "Мордовией" - Делькин отличился на добивании после удара Харитонова. В четвертом домашнем матче кряду (с учетом Кубка) красноярцы забили первыми, однако ранее этот факт сулил максимум ничейный исход. Вот и здесь Поярков забил с пенальти, и долгое время игра шла на три результата. Всё решилось на третьей добавленной минуте - Бугаев со штрафного с правого фланга решил не навесить, а закрутить в ближний угол, чем и застал врасплох саранского вратаря. "Енисей" добивается первой победы с 7 июля и делает шажок вверх, "Мордовия" остается в зоне вылета.


"Чертаново" добивается неоднозначной победы во Владивостоке

Выпускники академии "Чертаново" резво начали матч против "Луча", однако загубили на старте встречи сразу несколько убойных моментов. Зато забили в достаточно спорной ситуации - перед штрафным в исполнении Горшкова сразу два чертановца вклинились в "стенку", что запрещено новыми правилами, да и Кутьин рукой в этом моменте не играл. Но арбитр назначил 11-метровый, который реализовал Витюгов. Больше голов в этот день дальневосточные зрители не увидели, хотя в самом конце Кутьин мог спасти "Луч", пробивая головой по пустым воротам, но Абаева подстраховал защитник. "Черти" прерывают серию без побед и идут следом за первой четверкой, "тигры" располагаются на 12-м месте.

"Томь" прерывает неудачную серию

Не выигрывавшая на протяжении пяти матчей "Томь" устроила праздник своим болельщикам, сначала разгромив в Кубке "Тамбов", а потом одолев "Чайку" в игре чемпионата. Правда, песчанокопцы остались в меньшинстве уже на 13-й минуте - Павленко сыграл рукой перед своей штрафной, не позволив сопернику выйти один на один с вратарем. Вскоре томичи открыли счет усилиями Тлупова, который головой замкнул подачу Пенчикова, но перед перерывом "Чайка" выровняла положение благодаря "стандарту" - Белоус неотразимо пробил головой после навеса Шайморданова с углового. И всё же ближе к концу "Томь" склонила чашу весов на свою стороны - Житнев сыграл на добивании после удара Казанкова, а следом Калинский пробил Арапова ударом из-за пределов штрафной. Томичи на восьмом месте в трех очках от топ-4, песчанокопцы открывают вторую десятку.

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Гол : @kalinskiy78 ФК Томь

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"Нижний Новгород" продолжает удачную серию

После кубкового успеха в игре с "Краснодаром" подопечные Дмитрия Черышева добились уверенной победы над "Текстильщиком". Хорошим подспорьем стал быстрый гол, который в итоге был записан на счет защитника хозяева Макушкина. А ближе к концу встречи Темников нанес аккуратный удар в дальний нижний угол. "Нижний" не проигрывает в чемпионате на протяжении семи матчей и находится в пяти очках от зоны стыков, а вот "Текстильщик" первым терпит десятое поражение.

Первая победа Олега Василенко

Для "Авангарда" матч против "Армавира" начинался непросто - Гурфов нанес точный удар с дальней дистанции и вывел гостей вперед. Однако перед перерывом Григорьев головой замкнул навес Федчука, а в концовке Коробов реализовал пенальти, назначенный за снос Минаева. 2:1 - первая победа курян под руководством Олега Василенко позволяет им обойти армавирцев, которые не могут победить на протяжении семи туров.

Матч "Краснодар-2" - "Факел" состоится 30 сентября в 17:00.



Фото: ФК "Торпедо", ФНЛ.


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Теги: Торпедо Химки Ротор Шинник Ткачук Енисей Нефтехимик Балтика
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