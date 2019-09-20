Дуэт лидеров наращивает отрыв. Обзор 14-го тура ФНЛ

Команда Сергея Игнашевича во втором туре подряд добивается победы со счетом 2:1, но плотный результат не должен никого смущать - запас прочности у "Торпедо" очень большой. Против "Томи" черно-белые открыли счет ближе к концу первого тайма - капитан Рязанцев начал атаку своей команды и сам же ее завершил, в касание поразив цель из центра штрафной. Во второй половине редкий момент в исполнении томичей привел к голу головой в исполнении молодого Плетнёва, но уже спустя четыре минуты торпедовцы вернули лидерство - десятый мяч в первенстве оформил Сергеев, обработавший мяч грудью после флангового навеса и в падении поразивший нижний угол. Девятая победа "Торпедо" подряд и невероятные 12 очков отрыва в борьбе за прямую путевку в элиту. А вот "Томь" не радует своих поклонников на протяжении пяти матчах и оказывается на восьмом месте.
После игры президент "Торпедо" Елена Еленцева на вопрос журналиста ответила, что об РПЛ в клубе пока не думают, и задача остается прежней - победа в каждом матче. Правда, такими темпами выполнение основной задачи приведет к выполнению глобального плана уже к зиме.
Шикарный Полярус
Еще свеж в памяти классный победный удар Поляруса в ворота "Чайки" неделей ранее, а нынче Артём переплюнул самого себя. В гостевом матче против "Факела" Полярус забил дважды, в первом тайме отлично исполнив штрафной, а во втором завершив сольный прохол смачным попаданием в дальний угол. Также полузащитник "Химок" с углового навесил на голову Трошечкину - теперь у Поляруса 3 гола и 8 ассистов в этом сезоне. Команда Андрея Талалаева уверенно побеждает в Воронеже и увеличивает отрыв от второго места до восьми очков. "Факел" остается в зоне вылета.
Камбэк "Балтики"
"Ротор" гостил в Калининграде и после гола Муллина головой долгое время лидировал. Однако в концовке встречи "Балтика" не только отыгралась, но и вырвала победу. И здесь без шеведра не обошлось - на 87-й минуте Казаев после скидки партнера пробил в падении через себя с линии вратарской. А в начале компенсированного времени бразилец Аллеф замкнул фланговый навес ударом головой с рикошетом от штанги. 2:1 - команда Игоря Меньщикова всё дальше от прямой путевки в РПЛ, а вот подопечные Евгения Калешина продолжают поступательное движение вверх. После неудачи в шестом туре "Балтика" замыкала турнирную таблицу с тремя очками, а сейчас балтийцы уже девятые с восьмиматчевой серией без поражений.
Победный челлендж от СКА
"СКА-Хабаровск" сделал правильные выводы из безвольного поражения от "Текстильщика", и против "Енисея" вышла собранная и нацеленная на результат команда. Под занавес первого тайма хозяева открыли счет - Рожков неудачно подставил ногу под удар Кузьмичёва. А ближе к концу встречи молодой Брагин нанес радиоуправляемый удар с дальней дистанции, вынудив капитулировать голкипера гостей. 2:0 - армейцы Хабаровска возвращаются в четверку, голкипер Обухов проводит пятый "сухой" матч из семи проведенных, а "Енисей" не может выиграть в 13 встречах кряду.
После игры армейцы оперативно организовали #победныйчеллендж, передав эстафету "Шиннику". Ярославцы просьбу дальневосточников выполнили, сохранив тех в топ-4 благодаря победе в гостях "Чертаново". Довольно сонный ход встречи перед самым перерывом взорвал шедевральный удар слёта от Алейникова, и этот гол стал единственным в матче, хотя после перерыва "Шинник" имел несколько возможностей для закрепления результата. Дружина Александра Побегалова поднимается на пятое место, обходя побежденного соперника, "Чертаново" же проигрывает всего второй раз в сезоне.
Нижнекамский блицкриг
"Нефтехимик" добился крупной победы над "Спартаком-2", причем исход встречи был предрешен в течение стартовых 25 минут игры. Петров замкнул подачу с правого фланга, далее молодой Макаров забил свой девятый гол в чемпионате, оказавшись самым расторопным во вратарской после углового, а добил красно-белых мощный удар Уридии из-за пределов штрафной и "привоз" кипера Акмурзина. Виктор Булатов после игры в очередной раз посетовал на то, что многие игроки его команды тренируются с основой, из-за чего появляется отсутствие взаимопонимания и большое количество ошибок. "Спартак-2" набирает в последних пяти матчах лишь одно очко и опускается всё ближе к зоне вылета, а вот "Нефтехимик" всего в четырех пунктах от переходных матчей.
В Саранске больше ходят на "Тамбов"
Саранск субботним вечером был пресыщен футболом - на "Старте" местная команда играла против "Текстильщика" в ФНЛ, а "Тамбов" играл на "Мордовия-Арене" против "Ростова". В итоге на голевые свершения Мелкадзе пришли поглазеть 3258 зрителей, а вот редкую победу "Мордовии" лицезрели лишь 774 человека. Судьбу встречи решил единственный гол, родившийся после ошибки вратаря гостей Смирнова на выходе - Сергееву оставалось только поразить пустые ворота. После перерыва голкипер ивановцев частично реабилитировался, взяв пенальти в исполнении Пояркова, но исход встречи уже не изменился. 1:0 - "Мордовия" одерживает третью победу в сезоне и обходит "Текстильщик" в таблице.
Никто не хотел уступать. И побеждать
Три встречи 14-го тура завершились ничейными исходами. "Чайка" в третий раз играла в родном Песчанокопском, но продлить домашнюю победную серию в игре с "Краснодаром-2" не удалось. В первой половине за хозяев отличился Белоус, попавшийся в цель с остого угла, однако после перерыва джокер Олега Фоменко Сабуа отыграл гандикап ударом из опорной зон. Правда, лавры "героя" эпизода с Леоном должен разделить вратарь Арапов, умудрившийся пропустить мяч под собой. "Чайка" закрывает топ-10 таблицы, "быки" ходят по опасной черте.
В Нижнем Новгороде местная одноименная команда не смогла обыграть "Авангард". В середине первого тайма Ставпец замкнул прострел Комолова, но перед перерывом Тимошин эффектным пасом в падении через себя нашел во вратарской Минаева, который головой поразил цель. "Нижний" не проигрывает в шести матчах и на шесть очков отстает от зоны стыков, "Авангард" под руководством Олега Василенко в четырех из пяти игр делит очки и остается в зоне вылета.
"Армавир" в домашнем матче с "Лучом" владел инициативой, однако забитых голов зрители не увидели. Команда Арсена Папикяна не побеждает в шести играх и падает всё ближе к зоне вылета, подопечные Рустема Хузина во второй раз подряд играют 0:0 и по-прежнему не проигрывают на выезде.