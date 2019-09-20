Дуэт лидеров наращивает отрыв. Обзор 14-го тура ФНЛ

"Торпедо" выигрывает девятый матч подряд, 2+1 от Поляруса помогают "Химкам" добиться крупной победы, а "Ротор" уступает в Калининграде и отпускает конкурентов очень далеко.

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