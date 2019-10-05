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"Торпедо" увеличивает отрыв, борьба за четверку обостряется. Обзор 16-го тура ФНЛ

Лидер ФНЛ уверенно побеждает "Шинник", именинник Талалаев увозит лишь одно очко из Хабаровска, в борьбе за четвертое место плотность только увеличивается.
vk.com/fcska
Талалаев увозит из Хабаровска ничью и банный комплект

"Химки" Андрея Талалаева после поражения от "Балтики" гостили в Хабаровске. В субботний день наставник подмосковной команды отпраздновал свое 47-летие и в целом остался доволен игрой своих подопечных, за исключением реализации моментов. Уже в самом начале игры Полярус угодил в перекладину, а в концовке Умаев не использовал чистый выход один на один. Зато забитый Полярусом гол получился на загляденье - Артём к восьми ассистам добавляет четыре гола один краше другого.


Впрочем, Хабаровск отыгрался спустя 6 минут. Раскрывшийся благодаря лимиту молодой Гаджимурадов был признан болельщиками лучшим игроком СКА в сентябре, после чего сходу принялся нарабатывать на MVP октября, отметившись классным дальним ударом после смещения с фланга.


Интересно было и после игры - хабаровские креативщики не забыли поздравить Талалаева с днем рождения, сделав подарок по мотивам прошлой пресс-конференции.


"Торпедо" на классе обыгрывает "Шинник"

Лидер ФНЛ сделал правильные выводы из поражения от "Нефтехимика" и, представ в своем самом боевом составе, спокойно обыграл дома "Шинник". В первом тайме лучший бомбардир лиги Сергеев был близок к очередному голу, но последним мяча в итоге коснулся ярославец Покидышев. После перерыва Самошников, который стал известен как раз у Александра Побегалова в "Шиннике", заработал пенальти, который уверенно реализовал Рязанцев. Лидерство "Торпедо" становится еще более внушительным - 6 очков от второго места, 9 от третьего и 14 от пятого. Ярославцы сохраняют четвертую строчку, однако плотность в этой части таблицы просто феноменальна - сразу 6 клубов разделяют лишь 2 очка.

"Балтика" продолжает восхождение

Третьим августа датирована неудача "Балтики" в Хабаровске, после чего команда Евгения Калешина не знает горечи поражений - 10 матчей в первенстве и 2 в Кубке. Игра против "Краснодара-2" складывалась непросто - на гол Тишкина после углового гости ответили мячом Сергеева после шикарного отбора Черникова. Ближе к перерыву Шаваев вывел балтийцев вперед, а во второй половине хозяева довели счет до крупного благодаря дублю Аллефа. Впрочем, Евгений Калешин после игры остался недоволен качеством игры, а также выдал интересный спич по поводу награды лучшему тренеру месяца, которую он получил от ФНЛ по итогам сентября.


Бодрый тайм в спортивном городке Лужники

"Чертаново" и "Спартак-2" выдали унылый первый тайм, а вот после перерыва на поле было куда жарче. Хозяева владели инициативой, а красно-белые разрывали в контратаках - Маркитесов забил после паса Руденко при помощи рикошета, затем сам Руденко расстрелял ворота "Чертаново" после прострела Нимели, а вскоре лучший бомбардир "Спартака-2" мощным ударом потряс штангу. У Игоря Осинькина нашелся свой герой - самый возрастной полевой игрок команды Бартасевич (26-летний защитник) сначала замкнул прострел Горшкова, а на 90-й минуте ассистировал Сарвели. В компенсированное время хозяева могли вырвать победу - голкипер "Спартака" Акмурзин отправился подавать штрафной на чужой половине, получил быструю атаку соперника и, не успев вернуться в ворота, сыграл руками за пределами штрафной. Красная карточка, растянутая из-за замены концовка и штрафной в исполнении Рудковского, который лишь чудом не похоронил команду Виктора Булатова. 2:2 - "черти" продолжают каждый второй матч сводить к ничьей, спартаковцы не побеждают уже шесть игр.

"Енисей" добивается второй победы кряду

"Нижний Новгород" бодро начал игру с "Енисеем" - уже на третьей минуте Палиенко нанес классный удар с дальней дистанции, однако красноярцы не посыпались и нашли достойный ответ давно не проигрывавшему сопернику. Сначала удару из-за пределов штрафной от Ломакина подсобил рикошет от Хозина, а дальний выстрел Савичева достиг цели во многом благодаря отскоку от газона. Добил нижегородцев Саркисов, неотразимо пробивший от перекладины в контратаке. 1:3 - "Енисей" впервые с весны 2019 года одерживает две победы подряд и поднимается на 17-е место, а "Нижний" немного притормаживает в борьбе за стыки.



"Ротор" скромно побеждает в Саранске

После голевой феерии в игре против "СКА-Хабаровска" у "Ротора" наступило небольшое опустошение, да и "Мордовия", несмотря на все передряги, до игры никому не сдается. Судьба встречи была решена в середине второго тайма - Горбунов выдал шикарный проникающий пас на край штрафной, а Султонов пробил вратаря хозяев. 0:1 - "Ротор" в трех очках от "Химок" и при этом уже на пять баллов оторвался от пятого места.

"Нефтехимик" побеждает и без Макарова

Юрий Уткульбаев в Песчанокопском обошелся без помощи своего главного бомбардира Макарова - Денис весь матч провел на скамейке, но при этом умудрился получить желтую карточку. "Нефтехимик" добился результата благодаря крайне быстрому голу Уридии и грубейшей ошибке Арапова, за которую наказал Шадрин. 27 ударов в направлении гостевых ворот не принесли "Чайке" никаких дивидендов - "Нефтехимик" не проигрывает уже семь встреч подряд, а в последних трех неизменно побеждает всухую.

"Армавир" прерывает серию неудач

Представитель Краснодарского края не выигрывал с середины августа, но в матче с самой пропускающей командой лиги грустную серию "Армавир" прервал. Не было еще матча, чтобы "Текстильщик" не получал в свои ворота, при этом далеко не всегда подопечные Дениса Бояринцева пропускают логичные голы. Вот и сейчас гости смотрелись неплохо, но пропустили от Тучевича при чудовищном рикошете, а затем, расстроившись, получили второй от Безлихотнова. "Армавир" отдаляется от опасной зоны на четыре очка, а вот "Текстильщик" опять опускается на последнее место.


Внеплановая замена помогает "Авангарду"

Во Владивостоке очень быстро сломался экс-форвард сборной России Григорьев, и Олегу Василенко пришлось бросить в бой Земскова, ранее в этом сезоне не забивавшего. Михаил оправдал доверие тренера, открыв счет в первом тайме. Однако "Луч" еще до перерыва вышел вперед - Насадюк поразил цель ударом с 14-и метров, а Алиев реализовал пенальти, который сам и заработал. Спас курян всё тот же Земсков, головой замкнувший навес Чиркина со штрафного. 2:2 - команды по-прежнему разделяют лишь два балла, и чувствовать себя в безопасности не могут ни те, ни другие.

Очередной "низ" "Факела" и "Томи"

В этом сезоне "Факел" и "Томь" являются самыми низовыми командами - больше 2,5 голов в играх с участием воронежцев было забито 6 раз, а в играх с участием томичей и вовсе 5. "Огнеопасные" забивают меньше всех в лиге, но крайне мало пропускают для аутсайдера - 8 клубов получили в свои ворота больше. Сибиряки традиционно славятся игрой от "печки", меньше пропускает только дуэт лидеров. В общем, по самой игре сказать толком и нечего - закономерные и вполне ожидаемые 0:0.

"Торпедо" увеличивает отрыв, борьба за четверку обостряется. Обзор 16-го тура ФНЛ



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