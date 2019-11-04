Первая четверка осечек не допускает. Обзор 21-го тура ФНЛ

Лидер турнира после успешного кубкового матча против "Балтики" справился в Москве с армейцами Хабаровска. Этому способствовал гол в раздевалку, забитый со штрафного - капитан автозаводцев Рязанцев оформил седьмой ассист, а Божин головой отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Сергеев протолкнул мяч мимо вратаря после скидки Галояна, первым оформив чертову дюжину голов в этом сезоне. Хабаровчане не сдались и ответили красивым и неожиданным голом Гаджимурадова - парень отличился в этом сезоне трижды, и всякий раз это было эффектно. Правда, на большее СКА не хватило, а в самой концовке Рамазан был удален за две желтые карточки. 2:1 - "Торпедо" одерживает очередную победу и достигает отметки в 50 набранных очков, "СКА-Хабаровск" прерывает 7-матчевую беспроигрышную серию.
"Текстильщик" дал бой в Химках
Подопечные Андрея Талалаева в этот раз обошлись без привычного разгрома аутсайдера - после тяжелейшего кубкового матча в Оренбурге пришлось немного отступить от своей философии. Счет был открыт в середине первого тайма курьезным образом - после навеса со штрафного нападающий "Текстильщика" Радченко отправил мяч в свои ворота. А в начале второго тайма Кухарчук здорово сыграл на опережение после навеса Гапона. Однако дальше игра пошла не по сценарию "Химок" - Нетфуллин, едва появившись на поле, схватил прямую красную карточку за грубую игру, и подшефные Бояринцева поддавили соперника. Разок каркас ворот сыграл за хозяев, а за 10 минут до конца интрига возродилась - вышедший на замену Юрченко отменно пробил головой. В концовке команды обменялись незасчитанными голами, которые на исход встречи не повлияли. 2:1 - "Химки" продолжают погоню за "Торпедо", а "Текстильщик" остается в подвале.
"Ротор" продолжает удачную серию
Волгоградский клуб при 13 тысячах зрителей обыграл красноярский "Енисей". Большое игровое преимущество хозяев принесло результат под занавес первого тайма, когда арбитр назначил пенальти за фол Саркисова на Султонове, а сам пострадавший 11-метровый реализовал. После перерыва Саная эффектно развернул Рожкова в штрафной и забил второй гол, но почти тут же "Енисей" ответил мячом Савичева. В концовке "Ротор" удержал победный счет и добился шестой победы в последних семи матчах. У подопечных Юрия Газзаева второе поражение подряд и место в зоне вылета.
Оборона "Факела" не справляется с "чертями"
Надежда воронежских болельщиков на выздоровление после удачного матча с Песчанокопском не оправдалась - от "Чертаново" "Факел" пропустил полную коробочку. В течение двух минут москвичи дважды взломали оборону гостей - Бартасевич забил после углового, а Рудковский, продемонстрировав незаурядную технику, закатил мяч в дальний угол. После перерыва очередная отличная комбинация хозяев привела к точному удару Герчикова с острого угла, а на исходе часа игры уроженец Воронежа Цыпченко поразил уже пустой створ после прострела Сарвели. 4:0 - самая крупная победа "Чертаново" в этом сезоне и уже третье разгромное поражение "Факела" в четырех матчах под руководством Бесчастных.
"Балтика" проигрывает впервые с августа
Три месяца калининградский клуб не проигрывал во всех турнирах, однако на неделе уступил в Кубке "Торпедо", а теперь прервал 14-матчевую успешную серию в первенстве. Исполняющий обязанности главного тренера "Чайки" Юрий Лыков добился победы в домашнем матче с балтийцами - гол Безнедежных после навеса Леонтьева со штрафного стал единственным в матче. 1:0 - "Балтика" отпускает первую четверку на 8 очков, а "Чайка" продолжает борьбу за топ-10.
Макаров напомнил о себе
Матч "Нефтехимика" и "Армавира" катился к ничейному результату - после безголевой первой половины Петров реализовал пенальти, а легионер гостей Тучевич отметился шикарным дальним попаданием. Однако на второй добавленной минуте нижнекамцы добились победы - Макаров замкнул подачу с левого фланга, опередив голкипера "Армавира". Денис, классно ворвавшийся в этот сезон, в последнее время заметно притормозил, и юбилейного десятого гола пришлось ждать с 21 сентября. 2:1 - "Нефтехимик" идет на пятой строчке в пяти очках от "Чертаново", "Армавир" остается у зоны вылета.
"Нижний" взял реванш у "Шинника"
Спустя 4 дня после кубкового матча в Нижнем Новгороде, в котором верх по пенальти взяли ярославцы, команды встретились вновь уже на поле "Шинника". Поле, которое оказалось заснеженным, а сама игра началась на 20 минут позже из-за отсутствия пожарной машины. Команда Роберта Евдокимова взяла реванш за кубковую неудачу во многом благодаря ошибкам хозяев - нелепый обрез Цховребова преобразовал в гол Палиенко, а затем Комолов накрыл Низамутдинова перед штрафной, пробил в Игнатовича, а на добивании точен был Гаджибеков. На исходе часа игры Ставпец реализовал пенальти, чего нижегородцам не удалось сделать в послематчевой серии в Кубке, а гол Самодина лишь подсластил пилюлю. 1:3 - "Нижний" сохраняет десятое место и сокращает отставание от "Шинника" до двух баллов.
"Томь" реабилитировалась за кубковое поражение
В Томске встречались две команды, которые на неделе крупно проиграли в гостевых кубковых матчах. Реабилитироваться перед болельщиками удалось "Томи" - в первом тайме Тлупов исполнил выход один на один после паса Плётнева, а после перерыва дело закончилось разгромом "Луча". Казанков хитро закрутил мяч в дальний угол, забив в четвертой встрече подряд, затем Плетнёв оформил второй ассист в матче, отдав пас под удар Сасину, а в концовке Плетнёв забил и сам. 4:0 - "Томь" поднимается на седьмое место, "Луч" после смены тренера не выигрывает.
Легкая победа "Спартака-2"
"Мордовия" не доставила никаких проблем "Спартаку-2", нанеся лишь два удара в направлении ворот красно-белых, сами же москвичи могли забить как "Факелу", но ограничились двумя точными ударами - Глушенков реализовал выход один на один, а Руденко поразил пустые ворота после удара Бакаева-младшего и спасения вратаря. Александр забивает одиннадцатый гол в сезоне и продолжает погоню за Сергеевым, "Спартак-2" отдаляется от зоны вылета на три очка, а "Мордовия" по-прежнему замыкает таблицу.
Матч "Краснодар-2" - "Авангард" будет сыгран в понедельник.