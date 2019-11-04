Первая четверка осечек не допускает. Обзор 21-го тура ФНЛ

Группа лидеров первенства ФНЛ синхронно набирает по три очка - "Торпедо", "Химки" и "Ротор" выигрывают с одинаковым счетом 2:1, а "Чертаново" куражится в игре с "Факелом".

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Лидер турнира после успешного кубкового матча против "Балтики" справился в Москве с армейцами Хабаровска. Этому способствовал гол в раздевалку, забитый со штрафного - капитан автозаводцев Рязанцев оформил седьмой ассист, а Божин головой отправил мяч в дальний угол. В начале второго тайма Сергеев протолкнул мяч мимо вратаря после скидки Галояна, первым оформив чертову дюжину голов в этом сезоне. Хабаровчане не сдались и ответили красивым и неожиданным голом Гаджимурадова - парень отличился в этом сезоне трижды, и всякий раз это было эффектно. Правда, на большее СКА не хватило, а в самой концовке Рамазан был удален за две желтые карточки. 2:1 - "Торпедо" одерживает очередную победу и достигает отметки в 50 набранных очков, "СКА-Хабаровск" прерывает 7-матчевую беспроигрышную серию.Подопечные Андрея Талалаева в этот раз обошлись без привычного разгрома аутсайдера - после тяжелейшего кубкового матча в Оренбурге пришлось немного отступить от своей философии. Счет был открыт в середине первого тайма курьезным образом - после навеса со штрафного нападающий "Текстильщика" Радченко отправил мяч в свои ворота. А в начале второго тайма Кухарчук здорово сыграл на опережение после навеса Гапона. Однако дальше игра пошла не по сценарию "Химок" - Нетфуллин, едва появившись на поле, схватил прямую красную карточку за грубую игру, и подшефные Бояринцева поддавили соперника. Разок каркас ворот сыграл за хозяев, а за 10 минут до конца интрига возродилась - вышедший на замену Юрченко отменно пробил головой. В концовке команды обменялись незасчитанными голами, которые на исход встречи не повлияли. 2:1 - "Химки" продолжают погоню за "Торпедо", а "Текстильщик" остается в подвале.Волгоградский клуб при 13 тысячах зрителей обыграл красноярский "Енисей". Большое игровое преимущество хозяев принесло результат под занавес первого тайма, когда арбитр назначил пенальти за фол Саркисова на Султонове, а сам пострадавший 11-метровый реализовал. После перерыва Саная эффектно развернул Рожкова в штрафной и забил второй гол, но почти тут же "Енисей" ответил мячом Савичева. В концовке "Ротор" удержал победный счет и добился шестой победы в последних семи матчах. У подопечных Юрия Газзаева второе поражение подряд и место в зоне вылета.Надежда воронежских болельщиков на выздоровление после удачного матча с Песчанокопском не оправдалась - от "Чертаново" "Факел" пропустил полную коробочку. В течение двух минут москвичи дважды взломали оборону гостей - Бартасевич забил после углового, а Рудковский, продемонстрировав незаурядную технику, закатил мяч в дальний угол. После перерыва очередная отличная комбинация хозяев привела к точному удару Герчикова с острого угла, а на исходе часа игры уроженец Воронежа Цыпченко поразил уже пустой створ после прострела Сарвели. 4:0 - самая крупная победа "Чертаново" в этом сезоне и уже третье разгромное поражение "Факела" в четырех матчах под руководством Бесчастных.Три месяца калининградский клуб не проигрывал во всех турнирах, однако на неделе уступил в Кубке "Торпедо", а теперь прервал 14-матчевую успешную серию в первенстве. Исполняющий обязанности главного тренера "Чайки" Юрий Лыков добился победы в домашнем матче с балтийцами - гол Безнедежных после навеса Леонтьева со штрафного стал единственным в матче. 1:0 - "Балтика" отпускает первую четверку на 8 очков, а "Чайка" продолжает борьбу за топ-10.Матч "Нефтехимика" и "Армавира" катился к ничейному результату - после безголевой первой половины Петров реализовал пенальти, а легионер гостей Тучевич отметился шикарным дальним попаданием. Однако на второй добавленной минуте нижнекамцы добились победы - Макаров замкнул подачу с левого фланга, опередив голкипера "Армавира". Денис, классно ворвавшийся в этот сезон, в последнее время заметно притормозил, и юбилейного десятого гола пришлось ждать с 21 сентября. 2:1 - "Нефтехимик" идет на пятой строчке в пяти очках от "Чертаново", "Армавир" остается у зоны вылета.Спустя 4 дня после кубкового матча в Нижнем Новгороде, в котором верх по пенальти взяли ярославцы, команды встретились вновь уже на поле "Шинника". Поле, которое оказалось заснеженным, а сама игра началась на 20 минут позже из-за отсутствия пожарной машины. Команда Роберта Евдокимова взяла реванш за кубковую неудачу во многом благодаря ошибкам хозяев - нелепый обрез Цховребова преобразовал в гол Палиенко, а затем Комолов накрыл Низамутдинова перед штрафной, пробил в Игнатовича, а на добивании точен был Гаджибеков. На исходе часа игры Ставпец реализовал пенальти, чего нижегородцам не удалось сделать в послематчевой серии в Кубке, а гол Самодина лишь подсластил пилюлю. 1:3 - "Нижний" сохраняет десятое место и сокращает отставание от "Шинника" до двух баллов.В Томске встречались две команды, которые на неделе крупно проиграли в гостевых кубковых матчах. Реабилитироваться перед болельщиками удалось "Томи" - в первом тайме Тлупов исполнил выход один на один после паса Плётнева, а после перерыва дело закончилось разгромом "Луча". Казанков хитро закрутил мяч в дальний угол, забив в четвертой встрече подряд, затем Плетнёв оформил второй ассист в матче, отдав пас под удар Сасину, а в концовке Плетнёв забил и сам. 4:0 - "Томь" поднимается на седьмое место, "Луч" после смены тренера не выигрывает."Мордовия" не доставила никаких проблем "Спартаку-2", нанеся лишь два удара в направлении ворот красно-белых, сами же москвичи могли забить как "Факелу", но ограничились двумя точными ударами - Глушенков реализовал выход один на один, а Руденко поразил пустые ворота после удара Бакаева-младшего и спасения вратаря. Александр забивает одиннадцатый гол в сезоне и продолжает погоню за Сергеевым, "Спартак-2" отдаляется от зоны вылета на три очка, а "Мордовия" по-прежнему замыкает таблицу.Матч "Краснодар-2" - "Авангард" будет сыгран в понедельник.