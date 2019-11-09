Подарками не пользуется никто. Обзор 22-го тура ФНЛ

"Торпедо" вновь спотыкается об "Мордовию", "Химки" увозят "баранку" из Красноярска, а "Ротор" и "Чертаново" в очной встрече делят очки - диспозиция в первой четверке практически не меняется.

ФК "Ротор"

Первым соперником, отобравшим очки у "Торпедо" на старте сезона, стала "Мордовия" - саранчане в Москве отыграли дефицит в два мяча и увезли драгоценную ничью, что стало неожиданным результатом. А ничья в ответном матче в Саранске - это уже настоящая сенсация, учитывая огромные проблемы на всех фронтах у хозяев и уверенное лидерство гостей. "Мордовия" в середине первого тайма еще и осталась в меньшинстве после удаления Виктора Сергеева за грубый фол против Ляха, но усилиями Юсупова подопечные Руслана Мухаметшина смогли выйти вперед. "Торпедо" перед самым перерывом ответило точным ударом Шишкина со штрафного, однако воплотить огромное преимущество в голы во второй половине не удалось. 1:1 - "Мордовия" продолжает безвыигрышную серию, но при этом уходит с последнего места, а "Торпедо", несмотря на досадную потерю очков, даже сумело оторваться от второй строчки.Традиционно шикарную явку обеспечили болельщики в Волгограде - почти 15 тысяч зрителей пришли посмотреть на сражение "Ротора" против конкурента с юга Москвы. Началась встреча с холодного душа для хозяев - не пропускавшие первыми в течение двух месяцев волгоградцы не успели за юркими чертановцами, и Кондаков прошил Нестеренко с острого угла. В середине второго тайма Султонов ударом головой с минимального расстояния замкнул навес Евсеева и сравнял счет, прервав сухую серию "Чертаново" на отметке 546 минут. В итоге команды расписали мировую - "Ротор" упустил шанс обойти "Химки", "Чертаново", соответственно, остается в трех баллах от волжан."Енисей" добился долгожданной домашней победы, одолев под сводами крытого манежа "Химки". Первую половину сторонние зрители смело могут забыть - за исключением супермомента Ломакина ничего интересного там не случилось. После перерыва команда Андрея Талалаева прибавила, заиграв так, как и подобает фавориту. Гол Скворцова был отменен из-за оффсайда, после "стандарта" было попадание в штангу, пару раз выручил Филиппов. "Енисей" ответил идеальным забросом Иванова на ход Делькину, а форвард хозяев уложил мяч в дальний угол. В дальнейшем Скворцов еще раз забил из положения "вне игры", а вот на легитимное взятие ворот в этот день "Химки" не сподобились. 1:0 - "Енисей" выбирается из зоны вылета, подмосковный клуб сохраняет второе место.В пяти матчах под руководством Владимира Бесчастных "Факел" проиграл четырежды, причем всякий раз неудачи становятся крупным. Очередной командой, подправившей разницу в игре с воронежцами, стала "Балтика". Под занавес первого тайма Кузьмин в эффектном прыжке "рыбкой" замкнул навес Альшина, а после перерыва вышедший на замену Аллеф отметил недавний день рождения двумя забитыми мячами. В первом случае бразилец классно сыграл головой на опережение, а во втором обокрал Брызгалова и эффектно перебросил мяч через голкипера. Теперь в активе Аллефа 8 голов, а учитывая не самые большие минуты, бразилец становится самым эффективным снайпером лиге, затрачивая на гол в среднем 65 минут. "Балтика" реабилитируется за две неудачи на прошлой неделе и продолжает погоню за топ-4, а "Факел" возвращается на родное последнее место.По-разному сложились последние домашние матчи дальневосточных команд в текущем календарном году. Ход встречи между "Лучом" и "Нефтехимиком" предопределила красная карточка - уже в середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Магадиева за фол последней надежды. Численным преимуществом гости воспользовались после перерыва - очередное шикарное попадание записал в свой актив "лимитчик" Макаров (11-й гол в первенстве), а Галиулин наказал защитника за ошибку. "Нефтехимик" вполне мог победить и крупно, но ранним утром реализация у нижнекамцев хромала. 0:2 - команда Юрия Уткульбаева одерживает третью победу подряд и продолжает преследование первой четверки, а не выигрывающий с 7 сентября "Луч" опускается в зону вылета.Матч в Хабаровске выдался гораздо более интригующим и удачным для команды хозяев. СКА вышел вперед после гола молодого футболиста Брагина, который пропихнул мяч после неудачной игры вратаря на выходе. В ответ Тумасян также забил после углового, а ближе к перерыву "Чайка" вышла вперед - удар Гогличидзе с пенальти парировал Обухов, но арендованный у "Краснодара" защитник сам же успел на добивание. Впрочем, Брагин после навеса с углового неотразимо бьет головой, и в раздевалки команды отправились при равном счете. После перерыва зрители увидели лишь один гол, и его автором снова стал Брагин - первый хет-трик в профессиональной карьере 21-летнего Владислава, теперь в его активе семь голов в этом сезоне. "СКА-Хабаровск" на мажорной ноте заканчивается домашние выступления, отправляясь в выездное турне в ранге седьмой команды, "Чайка" остается на одиннадцатом месте и ждет назначения полноценного главного тренера.Матч в Курске складывался для "Томи" удачно - успешна игра Шалаева на добивании в начале игры и уверенные действия Андреева в штрафной перед перерывом обеспечили сибирякам комфортное лидерство. Однако кадровый дефицит сказался ближе к концу встречи, и в заключительные 17 минут "Авангард" перевернул ход игры на 180 градусов. Классный удар Кубышкина со штрафного оказался неберущимся для Вавилина, далее Машуков затолкал мяч с линии вратарской, а уже в компенсированное время голкипер "Томи" неудачно отбил снаряд после нового штрафного Кубышкина, а Минаев подкараулил отскок. 3:2 - сверхволевая победа "Авангарда", позволяющая курянам на три очка оторваться от зоны вылета.Всё чаще обращает на себя внимание в составе второй команды "Спартака-2" Максим Глушенков, приобретенный прошлой зимой у "Чертаново". В Нижнем Новгороде 15-й номер красно-белых отметился издевательским голом с сорока метров, который родился из хозяйского углового. После перерыва Комолов выровнял положение, однако спустя четыре минуты Глушенков оформил дубль, неотразимо пробив низом с радиуса штрафной - пятый гол Максима в семи матчах за "Спартак-2". Красивый гол Игнатовича головой за 20 минут до конца стал последним в матче. 2:2 - команды остаются при своих.Подопечные Александра Побегалова удачно съездили в Армавир, где местный клуб ранее уступил лишь однажды. Красивейший удар с подбора удался Дроздову, на что у команды Арсена Папикяна ответа не нашлось. "Шинник" возвращается в топ-8, но проигрывает четверке много, а "Армавир", победивший за последние три месяца лишь раз, докатывается до зоны вылета.Выдающееся событие произошло в Иваново - "Текстильщик" впервые с начала сезона оставил свои ворота на замке, не пропустив в игре против "Краснодара-2". Игра держала в напряжении до конца, а исход был предрешен за 10 минут до конца, когда капитан хозяев Фомин оказался самым расторопным после подачи со штрафного. 1:0 - "Текстильщик" поднимается на восемнадцатое место, а новый главный тренер "быков" Артём Куликов терпит первую неудачу у руля команды.Фото: ФНЛ.