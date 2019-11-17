"Торпедо" и "Ротор" теряют очки. Обзор 24-го тура ФНЛ

В центральном матче тура "Химки" принимали "Чертаново", среди прочего привлекала внимание и фигура главного арбитра - на встречу был назначен Михаил Вилков, которого на неделе дисквалифицировали в Премьер-лиге. Москвичи забили первыми усилиями Сарвели, подкараулившего мяч после неудачной игры Лантратова. Вскоре вратарь "Химок" был заменен с сотрясением мозга и переломом носа, а на последней минуте тайма Полярус заработал пенальти, который был реализован Коряном - закономерный исход давления химчан. Сразу после перерыва шедевральный мяч в падении ножницами положил Умаев, а добил "чертей" Полярус, подкарауливший ошибку последнего защитника и закативший мяч уже в пустые ворота. 3:1 - "Химки" вновь в двух очках от лидера, "Чертаново" же проигрывает впервые с 21 сентября и упускает шанс подняться в тройку.
Лидеры теряют очки
Лидер ФНЛ "Торпедо" откровенно устал под конец летне-осенней части, что вылилось в потерю очков в трех подряд матчах. Неудачным стал выезд в Армавир, где играть непросто всем, но на лидеров настрой запредельный. Ближе к концу первого тайма Гафар точно пробил в ближний угол с линии штрафной, но черно-белые успели отыграться до антракта благодаря мячу Ляха головой после вбрасывания аута от торпедовского Рори Делапа - Самошникова. Победу же команде Арсена Папикяна принес угловой - вышедший на замену Лусикян забрал подбора на радиусе штрафной и при помощи рикошета застал врасплох голкипера гостей. 2:1 - "Армавир" празднует вторую победу подряд и отдаляется от опасной зоны, а "Торпедо" хоть и остается на первой строчке, но чувствует за спиной дыхание преследователей.
Собственно, по итогам тура могло получиться двоевластие, однако "Ротор", к своему стыду, не сумел дома обыграть "Краснодар-2". Команда Артёма Куликова предпочла сыграть от обороны, и волгоградцы оказались не готовы взламывать защитные редуты гостей, плюс, по признанию Игоря Меньщикова, много сил и эмоций было оставлено в Химках в матче с прямым конкурентом. "Ротор" продлевает серию без поражений до десяти матчей, но остается вторым, "Краснодар-2" сохраняет трехочковый отрыв от зоны вылета.
Первые победы Адиева и Петракова
Магомед Адиев дебютировал у руля "Чайки" в Нижнем Новгороде, где заканчивал игроцкую карьеру и начинал тренерскую. Песчанокопцы открыли счет благодаря шикарному выстрелу Машнёва с дальней дистанции, однако нижегородцы отыгрались перед перерывом усилиями Сагитова. Сразу после возобновления игры Морозов оставил "Нижний Новгород" в меньшинстве, чем вскоре "Чайка" и воспользовалась - Безденежных оформил второй ассист в матче, выведя Текучёва один на один, а воспитанник "Краснодара" момент уверенно реализовал. 1:2 - "Чайка" обходит "Нижний" в борьбе за десятое место.
Валерий Петраков добился первой победы во главе "Луча" со второй попытки. Гостевой матч против "Спартака-2" катился к ничейному исходу, однако на 79-й минуте Насадюк отметился точнейшим ударом головой, а уже через минуту с небольшим Васильев попросту подарил мяч Алиеву, который реализовал выход один на один. 0:2 - обе команды в зоне вылета.
"Нефтехимик" не отпускает лидеров
Нижнекамцы продолжают удивлять своими результатами - после августовской кубковой неудачи против КАМАЗа подшефные Юрия Уткульбаева проиграли всего лишь один раз. В Иваново "Нефтехимик" приехал в качестве фаворита и этот статус подтвердил быстро - Потапов был самым расторопным при угловом, а Уридия гениально прочувствовал момент и отправил мяч в цель, уже катившись по газону и едва не врезавшись в штангу. "Текстильщик" отыграл один гол под занавес встречи с пенальти, но на большее команду Дениса Бояринцева не хватило. 1:2 - "Нефтехимик" всего на два очка отстает от четверки и на восемь от лидера, а ивановцы остаются на третьем месте с конца.
"Балтика" одолела конкурента
Плотным выдался матч соседей по турнирной таблице в Калининграде, но всё же "Балтика" имела побольше моментов, нежели "СКА-Хабаровск", который вообще не бил в створ. Для победы балтийцам хватило одного гола, который записал на свой счет воспитанник ЦСКА Маклаков, причем для защитника этот гол стал первым в ФНЛ, и сразу получилось красиво. "Балтика" идет на шестом месте в шести очках от "Чертаново" и опережает хабаровчан на два пункта.
"Енисей" добивается победы в дерби
"Томь" приехала в Красноярск без девяти игроков основного состава, выбывших по разным причинам, прямо перед игрой вылетел и ключевой полузащитник Шалаев. "Енисей" сумел реализовать свое преимущество только после перерыва, но сделал это внушительно. Сначала лучший бомбардир ФНЛ-2015/16 Делькин вспомнил о своем призвании и дважды здорово сыграл на опережение после прострела Комкова слева и навеса Савичева справа. До крупного счет довел Комков, реализовавший выход один на один с голкипером. 3:0 - "Енисей" добивается первой крупной победы в сезоне и выбирается из зоны вылета, "Томь" же остается на девятой строчке.
Туманный матч в Курске
"Авангард" и "Шинник" оказались в сложных метеоусловиях - над стадионом "Трудовые резервы" в Курске опустился плотный туман, который, безусловно, сказался на игре. Хотя команды сыграли результативно. Куряне забили дважды в последнюю треть первого тайма - Машуков сначала ассистировал Минаеву, а затем замкнул подачу Лелюкаева. До перерыва ярославцы отквитали один мяч усилиями Низамутдинова, а сразу после выхода команд из раздевалок Самодин был успешен на добивании. 2:2 - ничья, которая не устроила никого.
Ничья аутсайдеров
Миром разошлись две последние команды турнира. "Факел" Владимира Бесчастных быстро забил благодаря удачной игре Рябокобыленко головой при подаче углового, но перед перерывом "Мордовия" Руслана Мухаметшина Буранов отлично пробил с рикошетом от перекладины также после навеса с угла поля.
Фото: ФК "Авангард", ФНЛ