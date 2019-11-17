"Торпедо" и "Ротор" теряют очки. Обзор 24-го тура ФНЛ

По итогам предпоследнего тура 2019 года между первым и третьим местами всего 2 очка - "Торпедо" уступает в Армавире, "Ротор" не справляется с фармом "Краснодара", а "Химки" дожимают "Чертаново".

ФК "Химки"