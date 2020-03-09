"Химки" не сдают позиции. Обзор 26-го тура ФНЛ

Даже после смены курса развития и ухода Андрея Талалаева химчане продолжают побеждать крупно - к разносу "Торпедо" в Кубке добавилась домашняя виктория против "Томи". Подопечные Сергея Юрана целый тайм не могли вскрыть оборону сибиряков, но в компенсированные минуты случился эффектный гол - Барков в стиле Робина ван Перси перебросил мяч через оплошавшего с выходом Вавилина. Во второй половине дублем отметился левый защитник Смирнов, дважды замкнувший отличные передачи партнеров - Барков к голу добавил ассист, а новичок "Химок" Мартусевич сделал в итоге две голевых. Перед свистком забил и Скворцов, но гол был отменен из-за положения "вне игры". 3:0 - восьмая крупная победа "Химок" в первенстве и одиннадцатая с учетом кубковых игр, подмосковная команда сдавать позиции не собирается.
Волгоград теряет единоличное лидерство
"Ротор" сохранил лидерство, однако опережает "Химки" только благодаря личным встречам. Встреча против неуступчивого "Нефтехимика" складывалась для команды Александра Хацкевича неплохо - Муллин точно пробил из-за пределов штрафной на исходе получаса игры. Однако после перерыва волгоградцы отдали инициативу сопернику и поплатились за это - прострел Галиулина пяткой замкнул Уридия. В концовке футбола было мало, зато арбитр показал пару красных карточек - были удалены капитан гостей Канаев и арендованный хозяевами у "Рубина" Микелтадзе.
Берегись, "Урал"!
"Шинник" должен был провести первый официальный матч весенней части чуть раньше, но кубковая игра с "Уралом" была перенесена в Химки на 18 марта, потому стартовать пришлось в Красноярске. В местном манеже зрители не увидели Низамутдинова, который долечивает мышечное повреждение, но и без него "Шинник" предстал командой абсолютно иного уровня в сравнении с нынешним "Енисеем". Да, в начале помог рикошет после дальнего удара Щербакова (гол записали на Самодина), а вот во второй половине ярославцы дважды забили эффектно - красивую комбинацию замкнул Эктов, а Пухов здорово попал из-за пределов штрафной. В концовке Щербаков, пытаясь выбить мяч после удара Лескано, отправил его в свои ворота, что немного омрачило настроение Александра Побегалова, но в целом "Шинник" показал, что "Уралу" предстоит серьезно потрудиться, чтобы пройти в полуфинал Кубка.
Двухминутный провал "Торпедо"
Для черно-белых игра в Курске против сильно обновленного и ослабленного "Авангарда" складывалась удачно. Уже на второй минуте новобранцы "Торпедо" Гордюшенко и Руденко организовали первый гол, ставший для экс-спартаковца четырнадцатым в первенстве, а в середине первого тайма Сергеев воспользовался ошибкой Тимошина и вернул двоевластие в снайперской гонке. Но после перерыва москвичи пропустили дважды в течение двух минут - мощный удар Ковалёва застал врасплох Ботнаря, а затем Машуков замкнул фланговый навес. В концовке "Авангард" вполне мог и победить, но и без этого команда Игоря Беляева доказала, что с характером у нее всё в порядке. А вот "Торпедо" не выигрывает с учетом Кубка уже шесть встреч.
Дьяков спасает "Спартак-2"
"Спартак-2" зимой пополнили опытные Шишкин и Дьяков, а новым главным тренером стал Роман Пилипчук. Первый его матч у руля команды пришелся на выезд в Иваново, где Роман начинал свою карьеру, и встреча против "Текстильщика" оказалась непростой. Команда Сергея Павлова в целом выглядела лучше сопернкика и закономерно открыва счет после удара Батова головой. Однако во второй половине Дьяков замкнул подачу с углового и установил окончательный счет - 1:1.
Скучные нули в Нижнем Новгороде
В первый день весны на стадионе в Нижнем Новгороде свой "домашний" матч провел "Тамбов" - 0:0 против "Рубина". Теперь на арену вернулся и настоящий хозяин, а итог тот же - 0:0 против "Балтики". Роберт Евдокимов бросил в бой сразу шестерых новобранцев, в то время как Евгений Калешин вообще не мог рассчитывать на усиление зимой, а команды сподобились на один удар в створ ворот и осложнили себе задачу по борьбе за топ-4.
Адиев теряет первые очки
Магомед Адиев возглавил "Чайку" за два тура до конца осенней стадии и взял в тех играх шесть очков. А вот домашний матч против бедствующего "Луча", который собрался-то за три недели до возобновления чемпионата, победным не стал. В первом тайме голкипер хозяев Киселёв пустил "бабочку" после удара дебютанта дальневосточников Акопяна, а отыграться удалось лишь под занавес встречи, когда Безденежных не без помощи рикошета пробил-таки Котлярова.
Блицкриг по-хабаровски
"Мордовия-Арена", которую ранее арендовал "Тамбов", обрела нового хозяина, которым, как бы это парадоксально не звучало, стала местная "Мордовия". Саранский клуб растерял многих лидеров зимой, потому практически полностью обойма команды теперь состоит из местных воспитанников. Как итог - 0:3 уже к середине тайма, Гащенков, Базелюк и Малеев отметились забитыми мячами, особенно эффектным вышел дальний удар последнего. "Мордовия" ответила перед перерывом голом Климова, во втором тайме Гаджимурадов не реализовал пенальти, а опытный Рустем Мухаметшин ближе к концу отыграл еще один мяч, но запаса, достигнутого армейцами в начале, хватило для победы.
"Факел" остается на дне
Воронежский клуб летом и осенью забил лишь 13 мячей - 0,5 гола за игру. В первом весеннем туре команда Владимира Бесчастных целый тайм играла в большинстве, превзошла соперника в статистических компонентах, но вновь забить не смогла. А так как в полных составах "Армавир" отличился усилиями Полякова, то "Факел" увозит из Краснодарского края полноценную баранку. Уже 11 очков от спасительного 15-го места отделяют "огнеопасных", а вот команда Арсена Папикяна отдаляется от зоны вылета на 4 балла.
Матч "Краснодар-2" - "Чертаново" состоится 10 марта.
Фото: ФНЛ.