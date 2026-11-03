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Радченко поделился прогнозом на игры Лиги чемпионов

Автор легендарных голов в Кубке чемпионов Дмитрий Радченко дал для Rusfootball.infо прогноз на три сегодняшних матча 4-го тура ЛЧ-26/27.
Фото: Getty Images
- «Галатасарай» - «Штутгарт» - 1:1. Понятно, туркам очки нужнее, но немцы очень хороши, сейчас «приложили» на выезде «Байер». Батракову главное не расслабляться. Слишком резвое начало зарубежной карьеры может сыграть злую шутку, по себе знаю.

«МЮ» - «Рома» - 0:1. Мне кажется, у «Юнайтеда» такие проблемы, что за несколько дней их не решить. Руководству клуба надо срочно принимать кардинальные решения.

«Атлетико» - «Бавария» - 2:1. Мне нравится, как «матрасники» играют дома, всегда что-то неожиданное преподносят. «Баварии» без Компани на скамейке не хватает концентрации, что показал матч с «Дортмундом».

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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