Батраков может пропустить матч с "Барселоной": Бурук пока не определился с составом

"Что касается завтрашнего матча и его участия, то состав определю на сегодняшней тренировке", — заявил Бурук.
Батраков подходит к европейскому противостоянию после результативного выступления в чемпионате Турции. 9 октября "Галатасарай" обыграл "Касымпашу" со счетом 3:1, а российский полузащитник начал встречу в стартовом составе и отметился голевой передачей. На 67-й минуте футболист был заменен.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Батраков провел пять матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Матч "Галатасарай" — "Барселона" состоится 13 октября в Стамбуле. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Источник: "Чемпионат"