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Батраков может пропустить матч с "Барселоной": Бурук пока не определился с составом

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук не стал гарантировать российскому полузащитнику Алексею Батракову место в составе на предстоящую встречу с "Барселоной" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Галатасарай"
Наставник стамбульского клуба прокомментировал возможное участие 21-летнего россиянина в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, окончательное решение о составе будет принято после заключительного тренировочного занятия.

"Что касается завтрашнего матча и его участия, то состав определю на сегодняшней тренировке", — заявил Бурук.


Батраков подходит к европейскому противостоянию после результативного выступления в чемпионате Турции. 9 октября "Галатасарай" обыграл "Касымпашу" со счетом 3:1, а российский полузащитник начал встречу в стартовом составе и отметился голевой передачей. На 67-й минуте футболист был заменен.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Батраков провел пять матчей и записал на свой счет две результативные передачи. Матч "Галатасарай" — "Барселона" состоится 13 октября в Стамбуле. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

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