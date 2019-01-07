Висенте Иборра перешел в "Вильярреал"

"Вильярреал" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Лестера" Висенте Иборры.Контракт с 30-летним футболистом рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера не разглашается.Иборра начинал свою карьеру в "Леванте", после чего перешел в "Севилью". В АПЛ он перебрался в 2017 году и за полтора года Иборра провел в составе "Лестера" 38 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативных встречи.