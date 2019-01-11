"Барселона" в четвертый раз попыталась приобрести Виллиана

"Барселона" снова попыталась приобрести вингера лондонского "Челси" Виллиана.Прошлым летом испанский клуб трижды проявлял интерес к полузащитнику, однако "синие" отказывались отдавать футболиста даже за ?65 млн.По информации Daily Mail, в зимнее трансферное окно "Барса" предложила "синим" 50 млн фунтов и нападающего Малкома.