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"Барселона" в четвертый раз попыталась приобрести Виллиана

"Барселона" снова попыталась приобрести вингера лондонского "Челси" Виллиана.

Прошлым летом испанский клуб трижды проявлял интерес к полузащитнику, однако "синие" отказывались отдавать футболиста даже за ?65 млн.

По информации Daily Mail, в зимнее трансферное окно "Барса" предложила "синим" 50 млн фунтов и нападающего Малкома.

"Газета.ру"
Теги: Виллиан Челси Барселона АПЛ Ла Лига
Сегодня, 02:47
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