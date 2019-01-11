"Барселона" в четвертый раз попыталась приобрести Виллиана

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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Прошлым летом испанский клуб трижды проявлял интерес к полузащитнику, однако "синие" отказывались отдавать футболиста даже за ?65 млн.
По информации Daily Mail, в зимнее трансферное окно "Барса" предложила "синим" 50 млн фунтов и нападающего Малкома.
"Газета.ру"
Прошлым летом испанский клуб трижды проявлял интерес к полузащитнику, однако "синие" отказывались отдавать футболиста даже за ?65 млн.
По информации Daily Mail, в зимнее трансферное окно "Барса" предложила "синим" 50 млн фунтов и нападающего Малкома.
"Газета.ру"
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