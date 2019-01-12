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Самир Насри: я потерял год карьеры

Новичок "Вест Хэма" Самир Насри рассказал, что думал о завершении карьеры год назад - француз был дисквалифицирован на один год за использование допинга, после чего присоединился к английскому клубу этой зимой.

"Я потерял год карьеры. В какой-то момент шла речь о дисквалификации на четыре года. Многие вещи приходили мне в голову. Думал, что моя карьера закончится. Счастлив, что получил второй шанс", - цитирует Sky Sports Насри.
Теги: АПЛ Вест Хэм Насри
Сегодня, 08:30
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