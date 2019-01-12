Новости партнеров

"Ливерпуль" назвал состав на матч с "Брайтоном"

"Ливерпуль" огласил стартовый состав на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с "Брайтоном".

"Ливерпуль": Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Шердан Шакири, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах.
Теги: Ливерпуль Брайтон АПЛ
Сегодня, 17:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.