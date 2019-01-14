Гонсало Игуаин попросил трансфер в "Челси"

Нападающий итальянского "Милана" Гонсало Игуаин официально запросил трансфер в английский "Челси".По информации Sky Sport Italia, форвард выразил желание перейти в английскую команду. Однако ситуация осложняется тем, что Игуаин играет за «Милан» на правах аренды. Права на него принадлежат туринскому "Ювентусу".Арендное соглашение стоило €18 млн, поэтому "Милан" не готов отпускать нападающего."Ювентус" хочет получить за нападающего деньги и отказался от включения в сделку форварда "Челси" Альваро Мораты.