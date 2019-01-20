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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:58
35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (1)
35-летний Квальярелла забил в 10 матчах Серии А подряд. Это достижение не покорялось 25 лет (1)
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Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны (4)
Валерий Газзаев: Ракицкий - мощное усиление для "Зенита". Не думаю, что болельщики будут критичны (4)
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14-летний форвард из "Чертаново", который поехал на стажировку в "МЮ" второй раз. Кто такой Сергей Пиняев (5)
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"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
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"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (9)
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (9)
СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести хавбека "Шальке" Руди
"Манчестер Сити" хочет приобрести полузащитника "Шальке" Себастьяна Руди.
Как утверждает The Sun, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола.
Контракт Руди с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает The Sun, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола.
Контракт Руди с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.
"Спорт-Экспресс"
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