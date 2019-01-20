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СМИ: "Манчестер Сити" хочет приобрести хавбека "Шальке" Руди

"Манчестер Сити" хочет приобрести полузащитника "Шальке" Себастьяна Руди.

Как утверждает The Sun, в покупке 28-летнего немца лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола.

Контракт Руди с "Шальке" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчестер Сити Шальке Руди АПЛ
Сегодня, 21:24
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