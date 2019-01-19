АПЛ 2018/19

# Команда И О
4 Челси 23 47
5 Арсенал 23 44
6 Манчестер Юнайтед 23 44
...
16 Бернли 23 22
17 Ньюкасл 23 21
18 Кардифф 23 19
19 Фулхэм 23 14
20 Хаддерсфилд 23 11
полная таблица

Арсенал (Англия)

Арсенал22:45Кардифф
Арсенал2 - 019.01.19Челси

Кардифф (Англия)

Арсенал22:45Кардифф
Ньюкасл3 - 019.01.19Кардифф

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"Арсенал" включил фамилию пропавшего Салы в программку матча с "Кардиффом"

Лондонский "Арсенал" перед матчем 24-го тура Премьер-лиги внес в список футболистов "Кардиффа" фамилию Эмилиано Салы, который бесследно пропал во время перелета над Ла-Маншем.

Вместо номера рядом с его фамилией нарисован цветок.

28-летний аргентинский нападающий перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 17 миллионов евро на прошлой неделе. Спустя несколько дней Сала попрощался со своими бывшими одноклубниками и на легкомоторном самолет вылетел из Нанта в Кардифф, но вскоре борт пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. К прошлым выходным родственники Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков футболиста.

Теги: Арсенал Кардифф Сала АПЛ
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