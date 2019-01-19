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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|...
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл
|23
|21
|18
|Кардифф
|23
|19
|19
|Фулхэм
|23
|14
|20
|Хаддерсфилд
|23
|11
Арсенал (Англия)
|Арсенал
|22:45
|Кардифф
|Арсенал
|2 - 019.01.19
|Челси
Кардифф (Англия)
|Арсенал
|22:45
|Кардифф
|Ньюкасл
|3 - 019.01.19
|Кардифф
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"Арсенал" включил фамилию пропавшего Салы в программку матча с "Кардиффом"
Лондонский "Арсенал" перед матчем 24-го тура Премьер-лиги внес в список футболистов "Кардиффа" фамилию Эмилиано Салы, который бесследно пропал во время перелета над Ла-Маншем.
Вместо номера рядом с его фамилией нарисован цветок.
28-летний аргентинский нападающий перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 17 миллионов евро на прошлой неделе. Спустя несколько дней Сала попрощался со своими бывшими одноклубниками и на легкомоторном самолет вылетел из Нанта в Кардифф, но вскоре борт пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. К прошлым выходным родственники Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков футболиста.
Вместо номера рядом с его фамилией нарисован цветок.
28-летний аргентинский нападающий перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 17 миллионов евро на прошлой неделе. Спустя несколько дней Сала попрощался со своими бывшими одноклубниками и на легкомоторном самолет вылетел из Нанта в Кардифф, но вскоре борт пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. К прошлым выходным родственники Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков футболиста.
IMAGE: Tonight’s match day programme between Arsenal and Cardiff City which includes the name of Emiliano Sala. ? pic.twitter.com/QDHcOkAypc— TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) January 29, 2019
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