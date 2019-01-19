"Арсенал" включил фамилию пропавшего Салы в программку матча с "Кардиффом"

IMAGE: Tonight’s match day programme between Arsenal and Cardiff City which includes the name of Emiliano Sala. ? pic.twitter.com/QDHcOkAypc — TheAFCnewsroom (@TheAFCnewsroom) January 29, 2019

Лондонский "Арсенал" перед матчем 24-го тура Премьер-лиги внес в список футболистов "Кардиффа" фамилию Эмилиано Салы, который бесследно пропал во время перелета над Ла-Маншем.Вместо номера рядом с его фамилией нарисован цветок.28-летний аргентинский нападающий перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 17 миллионов евро на прошлой неделе. Спустя несколько дней Сала попрощался со своими бывшими одноклубниками и на легкомоторном самолет вылетел из Нанта в Кардифф, но вскоре борт пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены властями 24 января. К прошлым выходным родственники Салы собрали 300 тысяч евро для продолжения поисков футболиста.