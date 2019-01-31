АПЛ 2017/18

# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 100
...
15 Брайтон  38 40
16 Хаддерсфилд 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич 38 31
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
...
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Питер Крауч продолжит карьеру в "Бернли"

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч переходит в «Бернли», сообщает Sky Sports.

38-летний форвард проходит медобследование в новом клубе, трансфер должен быть оформлен в ближайшие часы.

Крауч забил 1 гол с сделал 1 результативную передачу в 23 матчах чемпионшипа в сезоне.
Теги: АПЛ Сток Сити Бернли Крауч
Сегодня, 13:43
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