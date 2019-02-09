АПЛ 2018/19

# Команда И О
9 Эвертон 25 33
10 Борнмут 25 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
...
17 Бернли 25 24
18 Кардифф 25 22
19 Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд 25 11
полная таблица

Кардифф (Англия)

Саутгемптон09.02.19Кардифф
Кардифф2 - 002.02.19Борнмут

Борнмут (Англия)

Ливерпуль09.02.19Борнмут
Кардифф2 - 002.02.19Борнмут

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Фанаты "Кардиффа" почтили память Салы перед встречей против"Борнмута"

Болельщики "Кардиффа" провели акцию в честь аргентинского футболиста Эмилиано Салы, пропавшего без вести.

Самолет, на борту которого Эмилиано Сала летел в Великобританию, пропал с радаров. Его поиски не увенчались успехом, и полиция остановила мероприятия: руководители операции сочли, что нет шансов найти футболиста и пилота живыми.

Поиски продолжаются за счёт близких Эмилиано.

Теги: Сала Кардифф Борнмут
Вчера, 23:07
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