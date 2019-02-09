Фанаты "Кардиффа" почтили память Салы перед встречей против"Борнмута"

Болельщики "Кардиффа" провели акцию в честь аргентинского футболиста Эмилиано Салы, пропавшего без вести.Самолет, на борту которого Эмилиано Сала летел в Великобританию, пропал с радаров. Его поиски не увенчались успехом, и полиция остановила мероприятия: руководители операции сочли, что нет шансов найти футболиста и пилота живыми.Поиски продолжаются за счёт близких Эмилиано.