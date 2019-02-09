Фанаты "Кардиффа" почтили память Салы перед встречей против"Борнмута"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер
|24
|32
|12
|Вест Хэм
|24
|31
|...
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд
|25
|11
Кардифф (Англия)
|Саутгемптон
|09.02.19
|Кардифф
|Кардифф
|2 - 002.02.19
|Борнмут
Борнмут (Англия)
|Ливерпуль
|09.02.19
|Борнмут
|Кардифф
|2 - 002.02.19
|Борнмут
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Болельщики "Кардиффа" провели акцию в честь аргентинского футболиста Эмилиано Салы, пропавшего без вести.
Самолет, на борту которого Эмилиано Сала летел в Великобританию, пропал с радаров. Его поиски не увенчались успехом, и полиция остановила мероприятия: руководители операции сочли, что нет шансов найти футболиста и пилота живыми.
Поиски продолжаются за счёт близких Эмилиано.
Самолет, на борту которого Эмилиано Сала летел в Великобританию, пропал с радаров. Его поиски не увенчались успехом, и полиция остановила мероприятия: руководители операции сочли, что нет шансов найти футболиста и пилота живыми.
Поиски продолжаются за счёт близких Эмилиано.
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