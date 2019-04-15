Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
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Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Челси 34 66
5 Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал 32 63
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Джоуи Бартон жестоко избил тренера соперничающей команды после матча

Джоуи Бартон, ныне работающий тренером "Флитвуд Таун" в третьем дивизионе, подрался со своим коллегой из "Барнсли" Даниэлем Штенделем.

По информации Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении. По данным источника, Штендель потерял два зуба, его лицо было окровавлено.

Полиция уже занялась расследованием инцидента, клубы его не комментируют.
Теги: АПЛ
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