Неманья Матич: Де Хеа - лучший игрок в "МЮ" за последние 4-5 лет

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал критику в адрес голкипера команды Давида де Хеа за неудачную игру в последних матчах."Игроки делают ошибки в каждой игре, а когда вратарь ошибается, то все это видят. Когда ты один из лучших вратарей в мире, люди так много говорят о твоих ошибках. Каждое его неудачное действие обсуждается в течение семи дней.Он является одним из лучших вратарей в мире и будет таковым, считаю, еще долгие годы. Я очень рад, что он в команде.Де Хеа - отличный парень, отличный вратарь, и, вероятно, лучший игрок в "МЮ" за последние четыре или пять лет. Он очень сосредоточен на своей работе", - сказал Матич Sky Sports News.