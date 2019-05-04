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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Неманья Матич: Де Хеа - лучший игрок в "МЮ" за последние 4-5 лет

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич прокомментировал критику в адрес голкипера команды Давида де Хеа за неудачную игру в последних матчах.

"Игроки делают ошибки в каждой игре, а когда вратарь ошибается, то все это видят. Когда ты один из лучших вратарей в мире, люди так много говорят о твоих ошибках. Каждое его неудачное действие обсуждается в течение семи дней.

Он является одним из лучших вратарей в мире и будет таковым, считаю, еще долгие годы. Я очень рад, что он в команде.

Де Хеа - отличный парень, отличный вратарь, и, вероятно, лучший игрок в "МЮ" за последние четыре или пять лет. Он очень сосредоточен на своей работе", - сказал Матич Sky Sports News.

Sport24.ru
Теги: Матич де Хеа Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 01:45
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