"Манчестер Сити" – "Лестер": стартовые составы

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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"Лестер": Шмейхель – Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл – Ндиди, Чаудри, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон – Варди.
"Манчестер Сити": Эдерсон – Зинченко, Компани, Ляпорт, Уолкер – Гюндоган, Фоден, Силва – Стерлинг, Агуэро, Бернарду Силва.
"Лестер": Шмейхель – Перейра, Эванс, Магуайр, Чилвелл – Ндиди, Чаудри, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон – Варди.
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