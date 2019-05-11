Златан Ибрагимович наказан за симуляцию во время матча

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович наказан за проявление симуляции во время матча Высшей футбольной лиги (MLS) с "Коламбус Крю".По информации пресс-службы лиги, 37-летний форвард оштрафован, однако сумма штрафа не указывается.Эпизод произошел в середине первого тайма, когда Ибрагимович упал после столкновения с голкипером "Коламбус Крю" Зако Стеффеном и потребовал назначить пенальти. При этом сам вратарь сыграл в мяч, и арбитр встречи не назначил 11-метровый удар.