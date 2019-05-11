Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Златан Ибрагимович наказан за симуляцию во время матча

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович наказан за проявление симуляции во время матча Высшей футбольной лиги (MLS) с "Коламбус Крю".

По информации пресс-службы лиги, 37-летний форвард оштрафован, однако сумма штрафа не указывается.

Эпизод произошел в середине первого тайма, когда Ибрагимович упал после столкновения с голкипером "Коламбус Крю" Зако Стеффеном и потребовал назначить пенальти. При этом сам вратарь сыграл в мяч, и арбитр встречи не назначил 11-метровый удар.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси АПЛ
Сегодня, 01:33
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