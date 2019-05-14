Стивен Джеррард: уважаю уровень футбола в России. Может, однажды и перееду к вам

Экс-капитан "Ливерпуля", главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард не исключает, что в будущем будет работать в России."О деньгах речь не идет. Хочу реализовывать себя, выигрывать и развиваться. "Рейнджерс" - большой клуб, горжусь, что мне выпала жизнь работать здесь. Собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие 10, 15, 20 лет. Трудно предугадать будущее, но все это не из-за денег. Жажда побед — главный мотивирующий фактор для меня.Сейчас я рад жить и работать в Глазго. Мне нравится посещать Россию, будь то личные поездки или с командой. В России меня всегда тепло встречают. Уважаю уровень футбола в вашей стране и уровень клубов. Кто знает, может, однажды и перееду к вам", - сказал Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава".