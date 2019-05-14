Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Новости партнеров

Стивен Джеррард: уважаю уровень футбола в России. Может, однажды и перееду к вам

Экс-капитан "Ливерпуля", главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард не исключает, что в будущем будет работать в России.

"О деньгах речь не идет. Хочу реализовывать себя, выигрывать и развиваться. "Рейнджерс" - большой клуб, горжусь, что мне выпала жизнь работать здесь. Собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие 10, 15, 20 лет. Трудно предугадать будущее, но все это не из-за денег. Жажда побед — главный мотивирующий фактор для меня.

Сейчас я рад жить и работать в Глазго. Мне нравится посещать Россию, будь то личные поездки или с командой. В России меня всегда тепло встречают. Уважаю уровень футбола в вашей стране и уровень клубов. Кто знает, может, однажды и перееду к вам", - сказал Джеррард в шоу Евгения Савина "КраСава".

Sport24.ru
Теги: Джеррард Ливерпуль АПЛ
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#1  ale  Вятка (Сегодня, 05:49)
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Болеет за:
«Спартак»
Что-то много Джеррарда стало в новостях. Не в Спартак ли?


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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