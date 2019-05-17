Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"Манчестер Юнайтед" рассматривает Силлессен как замену де Хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена, в случае если Давид Де Хеа покинет команду.

По информации Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Record, вчера представители "Манчестер Юнайтед" прибыли в Испанию для переговоров с голландцем.

Руководство манкунианцев ищет потенциальную замену голкиперу Давиду Де Хеа, который может покинуть клуб этим летом. "МЮ" не может договориться с испанцем о новом контракте, так как Де Хеа хочет получать зарплату на уровне форварда Алексиса Санчеса – около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Теги: Манчестер Юнайтед Силлессен де Хеа
Сегодня, 13:40
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#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 13:55)
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а англии такая актерская игра вряд ли прокатит
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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