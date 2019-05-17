"Манчестер Юнайтед" рассматривает Силлессен как замену де Хеа

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести голкипера "Барселоны" Яспера Силлессена, в случае если Давид Де Хеа покинет команду.По информации Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Record, вчера представители "Манчестер Юнайтед" прибыли в Испанию для переговоров с голландцем.Руководство манкунианцев ищет потенциальную замену голкиперу Давиду Де Хеа, который может покинуть клуб этим летом. "МЮ" не может договориться с испанцем о новом контракте, так как Де Хеа хочет получать зарплату на уровне форварда Алексиса Санчеса – около 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю.