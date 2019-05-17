Гвардиола: Я не собираюсь в "Ювентус"

Наставник "Сити" ответил на вопрос о возможной смене места работы:- Сколько раз мне повторять? Я не собираюсь уходить в "Ювентус", я не собираюсь перебираться в Италию.Я всем доволен в "Манчестер Сити" и никуда не собираюсь. В следующем сезоне я буду тренером "Ман Сити", я много раз это говорил, - заявил тренер.Сегодня стало известно о том, что главный тренер "Ювентуса" Аллегри покинул свой пост.В нынешнем сезоне "Сити" стал чемпионом Англии и взял Кубок лиги.