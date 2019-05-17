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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Гвардиола: Я не собираюсь в "Ювентус"

Наставник "Сити" ответил на вопрос о возможной смене места работы:

- Сколько раз мне повторять? Я не собираюсь уходить в "Ювентус", я не собираюсь перебираться в Италию.

Я всем доволен в "Манчестер Сити" и никуда не собираюсь. В следующем сезоне я буду тренером "Ман Сити", я много раз это говорил, - заявил тренер.

Сегодня стало известно о том, что главный тренер "Ювентуса" Аллегри покинул свой пост.

В нынешнем сезоне "Сити" стал чемпионом Англии и взял Кубок лиги.

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Теги: Ювентус Манчестер Сити Гвардиола Аллегри
Сегодня, 16:29
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#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
некуй в этом гадюшнике делать,
пусть дальше скупают всех импотентов по свету smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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