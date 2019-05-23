"Манчестер Юнайтед" продолжает бороться за де Лигта

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает бороться за защитника амстердамского "Аякса" Матейса де Лигта.В ходе борьбы за игрока, манкунианцы решили сделать голландцу улучшенное предложение.Недавно "красные" предлагали 19-летнему футболисту контракт с зарплатой в €14 млн в год, но получили отказ.Трансфер игрока обойдется испанскому клубу в €74 млн.