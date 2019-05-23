"Манчестер Юнайтед" продолжает бороться за де Лигта

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" продолжает бороться за защитника амстердамского "Аякса" Матейса де Лигта.

В ходе борьбы за игрока, манкунианцы решили сделать голландцу улучшенное предложение.

Недавно "красные" предлагали 19-летнему футболисту контракт с зарплатой в €14 млн в год, но получили отказ.

Трансфер игрока обойдется испанскому клубу в €74 млн.

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Юнайтед де Лигт АПЛ
Сегодня, 16:01
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