"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" о трансфере Лероя Сане

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не перейдет в "Баварию", сообщает The Guardian.Сообщается, что английский клуб намерен продлить контракт с футболистом, несмотря на предложение мюнхенцев в размере 80 миллионов евро.В прошедшем сезоне 23-летний Лерой Сане провел 47 матчей за "Манчестер Сити", забил 16 голов и отдал 18 голевых передач