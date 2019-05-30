"Манчестер Сити" отклонил предложение "Баварии" о трансфере Лероя Сане

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане не перейдет в "Баварию", сообщает The Guardian.

Сообщается, что английский клуб намерен продлить контракт с футболистом, несмотря на предложение мюнхенцев в размере 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 23-летний Лерой Сане провел 47 матчей за "Манчестер Сити", забил 16 голов и отдал 18 голевых передач
Теги: Сане Манчестер Сити Бавария АПЛ Бундеслига
Сегодня, 22:06
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