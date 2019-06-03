"Манчестер Сити" хочет получить за Сане 100 млн евро
"Манчестер Сити" готов расстаться со своим нападающим Лероем Сане за 100 миллионов евро, сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
Футболистом интересуется "Бавария". Мюнхенский клуб был готов заплатить за Сане 80 миллионов евро. Руководство "Баварии" ранее заявило, что "Сити" требует за игрока нереальные деньги.
В прошедшем сезоне Сане забил 10 голов и сделал 11 передач в 31 матче чемпионата Англии.
Футболистом интересуется "Бавария". Мюнхенский клуб был готов заплатить за Сане 80 миллионов евро. Руководство "Баварии" ранее заявило, что "Сити" требует за игрока нереальные деньги.
В прошедшем сезоне Сане забил 10 голов и сделал 11 передач в 31 матче чемпионата Англии.