"Манчестер Сити" хочет получить за Сане 100 млн евро

"Манчестер Сити" готов расстаться со своим нападающим Лероем Сане за 100 миллионов евро, сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.Футболистом интересуется "Бавария". Мюнхенский клуб был готов заплатить за Сане 80 миллионов евро. Руководство "Баварии" ранее заявило, что "Сити" требует за игрока нереальные деньги.В прошедшем сезоне Сане забил 10 голов и сделал 11 передач в 31 матче чемпионата Англии.