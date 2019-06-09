Лерой Сане - единственный, кто в сезоне-2018/19 прошел Ван Дейка на дриблинге

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Сане стал единственным в сезоне-2018/19, кому удалось на дриблинге пройти защитника "Ливерпуля" и сборной Голландии Вирджила Ван Дейка.

Сане удалось обыграть Ван Дейка в матче сборных Голландии и Германии 19 ноября 2018 года. Встреча завершилась вничью 2:2.

Sport24.ru
Теги: Сане ван Дейк Ливерпуль
Сегодня, 11:22
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