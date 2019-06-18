"МЮ" продлит контракт с Рэшфордом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд подпишет с клубом новый контракт, сообщает Times.Соглашение с 21-летним футболистом будет рассчитано на пять лет. Нынешний его контракт истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось, что по новому контракта Рэшфорд будет получать в "МЮ" 350 тысяч фунтов в неделю.