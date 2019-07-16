"Ньюкасл" объявил о назначении нового главного тренера

Новым главным тренером "Ньюкасл Юнайтед" сегодня, 17 июля, стал Стив Брюс.Как сообщает официальный сайт английского клуба, соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на три года. Брюс сменил на этом посту Рафаэля Бенитеса."Я очень рад и невероятно горд стать главным тренером "Ньюкасла". Это клуб моего детства и моего отца. Перед нами стоят большие задачи, но я и мои помощники готовы к этому", — сказал Брюс.Брюс ранее работал в "Бирмингеме", "Уиганн", "Сандерленде", "Халл Сити" и "Астон Вилле". Бенитес работал с "Ньюкаслом" с марта 2016 года. Испанский специалист не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В минувшем сезоне клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.