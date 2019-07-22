Де Хеа заявил, что хотел бы стать капитаном "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа признался, что хотел бы стать капитаном своей команды.Ранее в СМИ сообщалось, что 28-летний вратарь готов принять предложение "красных дьяволов" о подписании нового соглашения с клубом. Контракт будет рассчитан на шесть лет — до конца сезона-2024/25.Зарплата испанца вырастет до € 21 млн в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после чилийского форварда Алексиса Санчеса и вратарём с самым высоким окладом в мировом футболе."Удивительно быть капитаном такого клуба, как "Манчестер Юнайтед", поэтому, конечно, я буду очень, очень рад капитанству. Это мой девятый сезон, я чувствую себя одним из самых опытных игроков. Мне нужно показать это на поле и попытаться помочь молодым парням понять, что значит "Манчестер Юнайтед", — цитирует де Хеа The Telegraph.