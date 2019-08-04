Руни хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий и капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни хотел бы вернуться в манкунианский клуб. Об этом сообщает The Sun. Согласно информации источника, Руни хочет войти в тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера, как только завершит карьеру."Уэйн смотрит в будущее и хочет остаться в игре. Он также хочет сохранить семью и делать то, что лучше для Колин и их мальчиков. Так что работа в "Манчестер Юнайтед" была бы идеальной. Уэйн хотел бы однажды перейти на тренерскую работу. В долгосрочной перспективе он хотел бы быть частью того, что создает Уле", — сказал источник из окружения Руни.