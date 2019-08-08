Лерой Сане будет сделана операция в связи с травмой передней крестообразной связки колена

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане повредил переднюю крестообразную связку правого колена, сообщает официальный сайт "горожан".Немецкий вингер получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа.На следующей неделе Сане будет сделана операция. Клуб в официальном заявлении не назвал сроков восстановления игрока.Ранее сообщалось, что если серьезность травмы Сане подтвердится, его переход в "Баварию" окажется под угрозой срыва.