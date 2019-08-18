Главный тренер "Бернли" предложил дисквалифицировать симулянтов на месяц

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч рассказал, что он думает по поводу проблемы симуляций в современном футболе, передает BBC."Просто дисквалифицируйте нарушителей. Через месяц симуляций в футболе не останется", — заявил 48-летний специалист."Вы когда-нибудь задумывались о том, что нарушителям не грозит ничего страшнее желтой карточки? Не знаю ни одного другого вида спорта, где тебе говорят, что раз за игру ты можешь прибегнуть к обману. Я такого в спорте еще не видел", — добавил англичанин."Футбол в действительно плохом состоянии: игроки буквально падают на землю. Сейчас все дошло до такой стадии, что это происходит еженедельно", — заключил рулевой "бордовых".